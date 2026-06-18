Progreso lanza nueva edición de premio que reconoce el periodismo sobre sostenibilidad en América Latina

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La empresa Progreso anunció la apertura de la convocatoria para la sexta edición del Premio Regional de Periodismo en Sostenibilidad, un certamen que busca reconocer los trabajos periodísticos que promueven el desarrollo sostenible y generan conciencia sobre los principales desafíos que enfrenta América Latina. En esta ocasión, República Dominicana será la sede oficial del evento regional.

Desde su creación, el premio ha reunido a periodistas y estudiantes de diversos países de la región, destacando investigaciones y reportajes enfocados en temas como innovación social, economía circular, inclusión, educación ambiental y desarrollo comunitario. La iniciativa se ha consolidado como una de las principales plataformas de reconocimiento al periodismo especializado en sostenibilidad.

“El periodismo cumple un rol fundamental en la forma en que comprendemos los desafíos sociales y ambientales de nuestra región”, expresó Enrique García, vicepresidente Ejecutivo Región Caribe de Cementos Progreso, al destacar la importancia de respaldar trabajos que contribuyan a generar análisis, reflexión y una conversación más informada sobre el futuro sostenible de los países latinoamericanos.

La convocatoria permanecerá abierta desde el 10 de junio hasta el 14 de agosto de 2026 y está dirigida a periodistas y estudiantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y República Dominicana. Los participantes podrán presentar trabajos en formatos escrito, audiovisual o radiofónico, siempre que cumplan con estándares de calidad periodística y rigurosidad investigativa.

Por su parte, Karina Cruz, gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Cementos Progreso Dominicana, afirmó que la celebración del certamen en territorio dominicano fortalece el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible y con la promoción de un periodismo capaz de visibilizar desafíos comunes e impulsar soluciones para la región.

Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por expertos en periodismo, comunicación y sostenibilidad de América Latina. Entre los criterios de evaluación figuran la calidad narrativa, el rigor de la investigación, la diversidad de fuentes, la relevancia temática y la innovación en los formatos utilizados para contar las historias.

Los ganadores optarán por importantes premios. En la categoría de periodistas se otorgarán US$5,000 al primer lugar, un dron Flip al segundo y un Apple iPad Mini al tercero. Mientras que en la categoría estudiantil se entregarán AirPods 4 al trabajo ganador. Con esta iniciativa, Progreso reafirma su apuesta por un periodismo comprometido con la construcción de una región más informada, consciente y sostenible.