Primera mujer astronauta que camina sobre el espacio ahora llega el fondo del mar

Para la historia de la NASA Kathy Sullivan es uno de los nombres más significativos. Ya que es la primera mujer en caminar por el espacio.

Ese logro por sí mismo es considerable e inmortaliza tu trayectoria. Pero Sullivan tiene una admirable carrera profesional no sólo en el espacio.

La mujer además de astronauta también es oceanógrafa, así que cumplió otra hazaña y se acaba de convertir en la primera mujer que llega al punto más profundo conocido en el océano.

Según reporta Business Insider, Sullivan es una de las únicas ocho personas que han conseguido llegar al punto más profundo del océano.

Esto se logró gracias a su último viaje de exploración realizado en el Challenger Deep, situado en la Fosa de las Marianas el pasado 7 de junio.

36 years after my space walk, I became the first woman to dive to the deepest known spot in the ocean – the Challenger Deep. #WorldOceansDay pic.twitter.com/KWJxx4fBYR

— Kathy Sullivan (@AstroKDS) June 9, 2020