Por qué la convención es crucial en el PRM?

Por Carlos Diaz

Legitimidad y Cohesión de la Militancia.

Realizar una convención permite que las bases sientan que su voz cuenta en la toma de decisiones.

Esto es vital para evitar el descontento que suele generar el método de encuestas o la designación directa.

Un proceso abierto obliga a los precandidatos a movilizar estructuras, lo que “aceita” la maquinaria electoral del partido mucho antes de las elecciones generales.

Manejo de la Sucesión de Luis Abinader.

Con el presidente Abinader impedido constitucionalmente para postularse en 2028, el PRM entra en una fase de transición crítica.

Una convención en 2026 para elegir nuevas autoridades partidarias (donde se perfila al propio Abinader para la presidencia del partido) serviría para:

Unificar el liderazgo: Evitar un vacío de poder o luchas intestinas destructivas entre los aspirantes presidenciales.

Establecer reglas claras: Un pacto de proporcionalidad tras la convención aseguraría que los grupos que no resulten ganadores mantengan cuotas de poder, evitando rupturas.

Diferenciación Democrática.

Históricamente, el PRM ha buscado presentarse como un partido “moderno” y democrático frente a sus opositores (PLD y Fuerza del Pueblo).

Celebrar convenciones transparentes refuerza su imagen institucional y debilita las críticas sobre un supuesto autoritarismo o “dedocracia”.

Probar la Fuerza de los Aspirantes (2028)

Varios dirigentes con peso propio, como David Collado (quien lidera algunas encuestas internas), Carolina Mejía, Wellington Arnaud o Guido Gómez Mazara, necesitan una plataforma oficial para medir sus estructuras reales más allá de las encuestas mediáticas.

La convención actúa como una “primaria real” que depura las opciones más viables.

Contexto Actual (Febrero 2026).

Encuestas de Percepción:

El PRM se mantiene como la fuerza favorita en percepción de triunfo para 2028, aunque algunas mediciones muestran una caída en la intención de voto directa (situándose cerca del 35% y 38% ).

Presión del Calendario: Se debate la necesidad de definir candidaturas antes de 2027 para ganar ventaja competitiva frente a una oposición que busca unificarse.