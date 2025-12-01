Popular premia emprendimientos de mayores de 60 años

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano premió diferentes emprendimientos innovadores y con impacto social, llevados a cabo por personas mayores de 60 años, en la primera edición de Impúlsate Silver, un programa pionero en el país que apuesta por promover el talento senior y el emprendimiento intergeneracional.

Esta iniciativa, realizada en colaboración con ENLACES – Red de Inversionistas Ángeles, marca un hito en el ecosistema emprendedor del país, al ofrecer una plataforma exclusiva que visibiliza y apoya proyectos liderados por adultos mayores, impulsando ideas de negocio sostenibles, con valor social e impacto económico. La propuesta incluye una fase de formación intensiva, asesorías personalizadas y una premiación que reconoce la creatividad y la trayectoria de estos emprendedores senior.

Ganadores de la primera edición

La gran ganadora de esta edición primera edición de Impúlsate Silver fue la señora Yvette Viñas, fundadora de Love Pop Paletas Artesanales, un proyecto enfocado en la elaboración de paletas naturales, bajas en azúcar y libres de aditivos. Su compromiso con la salud y el respeto al medio ambiente la hizo merecedora del primer lugar, con un premio de RD$1.5 millones y asesorías personalizadas para escalar su negocio.

En la categoría Impacto Social, se reconoció a la señora Rosanna Gerónimo, con su Centro de Intervención Terapéutica CENIT, que ofrece servicios de neuroeducación y terapia del habla a niños, con un enfoque humano y profesional. Ubicado en Bávaro, este centro es actualmente el único que ofrece servicios especializados de neuroeducación y terapia del habla en toda la zona. Su enfoque profesional y humano lo ha convertido en un modelo de referencia, con proyecciones de expansión para continuar impactando positivamente a la niñez de la región este.

En la categoría Innovación, la distinción se otorgó a la señora Carmen Soto, creadora de Huit, un taller artesanal de tocados personalizados para novias y quinceañeras, en el que destaca su delicadeza y exclusividad. Huit se destaca por su grado de innovación, su escalabilidad, el encaje producto-mercado y su posicionamiento como una de las pocas propuestas especializadas en este nicho en el país.

Ambas emprendedoras recibieron un premio económico de RD$500,000 cada una, además de asesorías especializadas provistas por ENLACES

Además, el jurado otorgó dos menciones especiales para los proyectos Los Ponches de Yayi, de la señora Migdalia Taveras, por reinventar la bebida tradicional dominicana; y DulcittoMH, de la concursante Martha Herrera, por transformar el dulce de leche cortado en una propuesta gourmet. Ambas iniciativas recibieron un reconocimiento de RD$250,000.

Impúlsate Silver: emprendimiento sin edad

“La etapa Silver no es un cierre. Es el capítulo donde uno no hace las cosas por obligación, sino por pasión. Donde la experiencia se convierte en ventaja. Donde la madurez se vuelve motor”, dijo la señora Giselle Moreno, vicepresidenta del Área de Mercadeo del Banco Popular, en las palabas centrales de la actividad de premiación.

En este sentido, el programa Impúlsate Silver busca derribar estereotipos y demostrar que el espíritu emprendedor no tiene fecha de caducidad. A través de una convocatoria nacional, se seleccionaron 10 emprendimientos finalistas entre decenas de postulaciones. Estos participantes recibieron formación especializada a cargo de expertos del Popular y de ENLACES, y presentaron sus propuestas ante un jurado multidisciplinario.

Los criterios de selección incluyeron innovación, escalabilidad, impacto social y viabilidad financiera. Para participar, al menos uno de los integrantes del equipo debe contar con 60 años o más y estar activamente involucrado en la gestión del proyecto. Además, los emprendimientos tienen que tener menos de cinco años de operación y estar legalmente constituidos en la República Dominicana.