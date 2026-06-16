Policía Nacional y Ministerio Público sacan de circulación 13 armas de fuego ilegales durante operativos focalizados en Santiago*

SANTIAGO, RD.-La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, ocupó 13 armas de fuego que eran portadas de manera ilegal durante operativos focalizados, allanamientos e intervenciones preventivas realizadas en distintos sectores de la provincia de Santiago durante los últimos días.

Entre las evidencias ocupadas figuran pistolas, revólveres y armas modificadas, las cuales fueron incautadas durante acciones desarrolladas en los municipios de Puñal, Tamboril, San José de las Matas y sectores como Plaza Valerio, Jacagua, Cienfuegos, Gurabo, Pekín y Estancia Nueva.

Durante estas intervenciones fueron detenidos Julio Ángel Mejía Ventura y Leudis Genao, en Puñal, tras la ocupación de una pistola calibre 9 milímetros abandonada durante una persecución; Carlos Augusto Adames, arrestado mediante allanamiento en Puñal, donde fue ocupada una pistola calibre 9 milímetros; Gerson Yael Liriano Martínez, detenido en la avenida Estrella Sadhalá con una pistola Glock 19 sin documentos y Miguel Alexander Díaz Marte, apresado en Los Salados con una pistola calibre 9 milímetros.

Asimismo, en operativos realizados en Cienfuegos fue detenido Braylyn José Domínguez Reyes, alias “El Piojo”, a quien se le ocupó una pistola ilegal, mientras que en el Ensanche Libertad fue arrestado José Luis Silva Yoli con una pistola Glock sin documentación.

De igual manera, en Estancia Nueva, municipio de Puñal, fue retenido un hombre al que se le ocupó una pistola sin registro legal durante una intervención por una denuncia de amenazas.

En allanamientos efectuados por agentes de inteligencia policial y representantes del Ministerio Público en Tamboril, fueron ocupadas dos armas de fuego modificadas, un revólver y decenas de municiones, resultando detenidos Bladimir Antonio Pérez Goris y Edwin José Reyes Díaz.

Todas las armas ocupadas y los detenidos fueron puestos bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras la Policía Nacional reafirma su compromiso de continuar desarrollando acciones preventivas y operativas dirigidas a preservar la seguridad ciudadana y combatir la circulación ilegal de armas de fuego.