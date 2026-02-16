Pobreza en NY aumenta entre personas mayores 65 años; figuran miles de dominicanos

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Más de 3.5 millones de residentes en el Estado de Nueva York, entre ellos miles de dominicanos, tienen ahora 65 años o más, y la pobreza entre los adultos mayores ha aumentado casi un 50% en la última década.

La afirmación es de Beth Finkel, directora estatal de la Asociación Americana de Personas Jubiladas (AARP-NY), la organización sin fines de lucro más grande de Estados Unidos, cuya misión es empoderar las personas para que elijan cómo vivir a medida que envejecen, promoviendo la independencia, dignidad y propósito.

“Los números y la necesidad son innegables, mientras tanto, miles de adultos mayores en el estado siguen atrapados en listas de espera para servicios esenciales, que incluyen el transporte a citas médicas, entregas de comida a domicilio, programas diurnos para adultos y cuidado de relevo.

Finkel sostiene “hay que brindar financiamiento total de los servicios para los adultos mayores, sin embargo, hoy en día, menos del 1% del presupuesto estatal se destina a la Oficina para el Envejecimiento del Estado, a pesar de que cada $15 millones invertidos generarían $50 millones en ahorros de Medicaid.

El costo de no actuar es mucho mayor que las consecuencias financieras y a largo plazo de actuar, dice.