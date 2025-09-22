Publicidad
Banco Popular
Close Menu
Subscribe
Mundo

Planean piquetear consulado RD-NY por visita presidente Abinader

El JacagueroPor 2 Mins Read
Piquetearan consulado RD NY por visita presidente Abinader

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Organizaciones populares dominicanas en esta ciudad planean piquetear el consulado dominicano ante la visita del presidente Luis Abinader a la 80va. Asamblea General de las Naciones Unidos.

Dayanara Borbón, vocera de las entidades, sostiene que desde la diáspora dominicana alzan su voz para denunciar el rumbo «indignante y vergonzoso» del gobierno de Abinader.

«Las promesas de cambio se han desvanecido entre escándalos de corrupción, impunidad, desorden migratorio, represión y abandono».

«Mientras los dominicanos de aquí y allá enfrentan estafas inmobiliarias que quedan impunes, abusos en el sistema de salud como el caso SeNaSa, persecución a periodistas y violencia estatal, el gobierno actúa en complicidad con mafias que saquean al país», precisa Borbón.

Más:  Capturan dominicano prófugo por falsificar miles de placas de papel falsas que vendía a narcos

«A los dominicanos en el exterior se nos maltrata, se nos exprime con impuestos en nuestros consulados y trámites abusivos, y se nos niega representación real… solo somos remesas», agrega la líder comunitaria.

«Por eso convocamos a toda la comunidad dominicana en el exterior y a quienes dentro y fuera del país aún creen en la justicia, a manifestarse de manera firme y pacífica», indica.

Más:  Incendio cerca del Estadio Olímpico de Londres: Últimas noticias y detalles

«No olvidamos, no nos callamos y no nos rendimos. ¡Este es el cambio! «Este no es el país que merecemos», insiste la aguerrida dirigente.

Borbón hizo un llamado a sus connacionales unirse a la protesta para exigir un país digno, justo y libre.

«¡La diáspora despierta y se moviliza!», concluye el documento firmado por Acción Rápida-NY; Loma Miranda-NY; Somos Pueblo-USA y Tamos Jartos-NY».

Share.
Avatar photo

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Noticias relacionadas

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Viejos
Nuevos Más Votados
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios
0
Would love your thoughts, please comment.x