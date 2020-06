Hoy vamos a volver sobre el tema de Eugenio Vélez que tratamos el pasado martes.

En esa ocasión expresamos que la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (FENAPEPRO), había dejado solo a Vélez.

Como sabrán los lectores, Eugenio Vélez fue detenido y acusado de porte ilegal de armas, pero parece que eran artillerías pesadas.

Ayer hablamos con el colega Vian Araujo, quien es el encargado de prensa de FENAPEPRO y conocimos algunas informaciones.

Me contó Vian que inmediatamente se supo de la detención de Eugenio Vélez, el presidente de la entidad Erick Almonte se presentó donde estaba detenido.

Le ofrecieron un abogado para que lo ayudara, pero Vélez lo rechazó alegando que tenía uno y que el caso estaba casi resuelto.

Almonte, que sabemos es muy dinámico, le ofreció otras ayudas, pero Vélez las rechazó diciendo que todo estaba bien.

Aun así, Almonte y los demás miembros de la FENAPEPRO, fueron hablar con el fiscal de Boca Chica.

Erick y la entidad que dirige hicieron lo único que se puede hacer en ese caso, “ahí está mi teléfono, cualquier cosa me llama”.

Lo que uno puede deducir de este rechazo, es que Eugenio no quiere que se sepa mucho del caso, porque no creo que se sienta bien donde está.

Recordemos que hay un hermano de Eugenio en el lío y que muchas veces prefieren callar y pasar algunas penurias por no perjudicar a un ser querido.

SQUEEZE PLAY: José Doroteo Villa Arámbula era el nombre de Pancho Villa…Coge ahí Héctor Cepín…Habrá softbol en New Jersey para que te sigas burlando de Luis Ramón Polanco…Se endulzó la piña…Fin de semana y el lunes, Asamblea Ordinaria Águilas Cibaeñas…Me dijeron que Chilote Llenas aceptaría la presidencia, pero no por un año…Quilvio Hernández pone como condición que sea electo de consenso…Es decir, aceptado por todos…De lo contrario “Casa-No Va”…Como todos los accionistas tendrán mascarillas, cómo harán para identificarlos?…Llevará el doctor Adriano Valdez Russo la mascarilla que usa para operar?…Juanchy Sánchez será fácil de descubrir aunque tenga el nasobuco…Papi Bisonó compró un barbijo para la reunión…Ah, pero el ingeniero Gobaira puede ir con un tapaboca…Como el dominicano no se duerme, nos imaginamos vendedores de mascarilla desde temprano en la puerta del estadio Cibao…Nos da la impresión de que el Coronavirus provocará que se presenten muchos poderes…Con Juan Francisco y Wilín Rosario los Gigantes tienen 12 jonrones…Si Leody Taveras juega, puede que veamos un gran jugador…Ya el año pasado enseño condiciones siendo un novato…Leody es el tipo de jugador águila, rápido…La discriminación es tremenda, mi primo Pedro, que es un hombre de Dios, que lee la Biblia diario, le dio Covid y nadie dijo nada, solo los familiares cercanos oramos…Un ateo sale con Covid y hay que orar por él…Por qué si es ateo?…Me recomienda “Mi Bola de Cristal Empañada”, recordarle a todos los que aspiran a presidentes de lo que sea, hasta del país…Que el conquistar por cuidar su conquista se convierte en esclavo de lo que conquistó…Y agrega Facundo Cabral: “es decir, que jodiendo, se jodió”…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez