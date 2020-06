Manny Ramírez tiene 48 años y quiere seguir jugando pelota con las Águilas Cibaeñas.

*

Bartolo Colón tiene 47 años y el espíritu para seguir jugando béisbol y está listo para accionar en México.

*

Si Ramírez y Colón se juntan en las Águilas Cibaeñas, serán 95 años entre ambos, lo que fácilmente podría ser un récord en Lidom.

*

Cuando hace más de una década la gente entendía que Bartolo Colón debía retirarse, aquí nos expresamos en contra.

*

Después de eso Bartolo puso unos números que lo van a mantener en vigencia por muchos años.

*

Ahora le digo a Bartolo y Manny, si ustedes se sienten bien y tienen deseo de jugar, jueguen.

*

Mientras aparezcan equipos que los contraten, jueguen que eso es lo que ustedes saben hacer.

*

A ustedes les gusta jugar, los equipos los ponen a jugar, les pagan para jugar y el público paga para verlos.

*

Antes cuando un señor tenía 50 años era un anciano, pero ahora cualquier muchacho tiene medio siglo.

*

Si bien es cierto que Moisés condujo el éxodo a los 80 años, hay que ver la forma que usaban para contar.

*

SQUEEZE PLAY: Edgar Rice Burroughs, creador de Tarzán, nunca visitó África…Bartolo no te retires, que ahí anda Euclides todavía…Manny no te retires, que por ahí está Fello…Bartolo cuidado con colgar los spikes, que por ahí está Milagros…Manny desempolva el bate, que ahí anda Amable…Bartolo saca el guante rojo, que Máximo aspira…Manny comienza a batear en la jaula, que ahí anda Guillermo otra vez…Bartolo de México a Grandes Ligas, aunque salga Lidio en la foto…Manny dale el size de uniforme a las Águilas, los Vincho creen que pueden jugar…Bartolo no pierda los de Big Sexy, que gane quien gane tendrá una mujer de segunda…Manny pero cómo me va hablar de retiro si Johnny está activo…Bartolo nada de despedida que Hipólito está visitando el play…Manny de qué retiro me habla si Temo es más viejo que tu…Bartolo cuidado con dejarte convencer que Chu te lleva la milla…Manny en Grandes Ligas fuiste una estrella, pero Eduardo puede ser tu abuelo…Bartolo cuando termine afuera arranca para las Águilas, que Quique está privando en muchachito…Manny cómo vas hablar de retiro cuando Monchy está activo…Bartolo estoy seguro que puede hacer out, porque el león cree que todavía muerde…Manny tu puedes darle dos strikes a Hugo…Bartolo sea caballeroso y no le tire duro a Ivelisse…Manny se considerado con Melanio es profesor…Bartolo no vayas a darle un “dedbol” a un señor mayor que se llama Narciso…Manny no batee de línea por donde Franklin…Bartolo picharle softbol a los Alburquerque…Cuidado con los dos candidatos, esos no han jugado ni con cascos de muñecas…Ah, Bartolo y Manny tengan cuidado con muchos que se ven por ahí en afiches jovencitos, son engaños, eso son fotoshop…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que anticonstitucionalmente es la palabra más larga del castellano, tiene 23 letras…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez