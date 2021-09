Me han pedido un scouting report sobre el lanzamiento que hizo el presidente Luis Abinader en el estadio de los Mets de Nueva York.

*

Como exscout daré mi humilde evaluación sobre el pitcheo, que fue recibido por Moisés Alou.

*

El presidente Abinader hizo un movimiento correcto para hacer el envió, llevando la mano con la pelota hasta el guante para ocultarla del bateador, invisible en este caso.

*

Luego procedió a realizar el wind up usando correctamente su pierna derecha como pivot en el montículo.

*

Se puede ver en el video, que el presidente dominicano saca el brazo en forma de “L”, que es lo recomendable.

*

Lanzó la pelota correctamente a la altura de su cabeza y lo más cercano a su oído derecho, como recomienda los instructores.

*

Luego procede a soltar la pelota hacia el plato, cruzando su brazo desde el área derecha de su cuerpo hacia la izquierda.

*

Se ve claro, que el pitcheo hizo un movimiento brusco hacia la parte de la esquina exterior del plato.

*

Por ese movimiento de la pelota, que Moisés Alou pudo manejar como si fuera Tony Peña, puedo asegurar que se trato de un slider.

*

Sobre la velocidad, eso solo puede determinarlo un radar, que de seguro había varios en el City Field.

*

En cuanto a que si fue bola o strike, eso debe determinarlo un árbitro, aunque tratándose del presidente de la República y teniendo a su lado la primera dama, debe ser el automático.

*

SQUEEZE PLAY: Castel Gandolfo es el lugar donde se encuentra la residencia oficial de verano del papa…Falta mucho para el 27 de febrero?…Si no felicito Las Reinas del Caribe soy un perverso…Sin no felicito a Prisilla Rivera soy un canalla…Congratulación por darle tantos momentos de alegría a los dominicanos…Vi la premiación enterita y ni se hizo mención del dirigente de Las Reinas del Caribe Marcos Kwiek…No fueron justo con el brasileño…Cuando Machado y Tatis estaban discutiendo, había casi 700 millones de dólares en acción…Iba a ser la pelea más cara de todos los tiempos…La semana pasada le dije que Leo Sánchez, José Miguel Minier, Rafael Octavio Castillos y Paolo Modolo fueron al torneo de golf de Cooperstown…Decidieron aprovechar que el presidente estaba en Nueva York para ir al encuentro Mets contra Filis…Minier estaba grabando cuando el presidente le pregunta a Leo :”Pero tú eras vecino de…Y ahí no escuché el nombre”…Ya me dirán cuando regresen…Pinta, y no Díaz, que habrá tres equipos del Norte en la semifinal de la Liga Dominicana de Fútbol…Cibao FC y Atlético Vega Real están dentro…Jarabacoa FC con muchas posibilidades de cruzar…El único que no es norteño es Pantoja, que parece estará…Jarabacoa es un equipazo, lo que no tenía era estadio…Tres victorias y un empate en los cuatro partidos en el Junior Mejía…Quien está gozando es Andrés Dilonex con el repunte de Jarabacoa…Y el público respaldando…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la expresión latina Tabula rasa, que en castellano significa Hoja en blanco, fue con la cual describió el filósofo inglés John Locke el estado de la mente humana en el momento de nacer…El ser humano llega al nacer como una Tabula rasa, sin nada en la mente…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez