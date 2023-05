Pica y se Extiende 

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Cuando Jorgito Villalona ve un video de un “haitiano” con un cuchillo amenazante, deja la raya amarilla y dura un semana sin salir de su casa.

Y puse “haitiano” entre comillas, porque un amigo que sabe muchos de tecnología, me dijo que la mayoría son montajes para buscar “likes” y que eso da mucho dinero.

Pero, ese no es el motivo de esta entrega, sino citar el ejemplo de Juan Pablo Duarte, quien practicó esgrima para defender la patria. Naturalmente, su fuerte eran las ideas.

En su libro “El Cristo de la Libertad”, el doctor Joaquín Balaguer confirma que Duarte se adiestró en esgrima para el uso de la espada.

Pedro Alejandrino Pina, otro de los fundadores de la Trinitaria, fue un buen esgrimista y Duarte tomaba instrucciones con él.

La esgrima es un deporte de combate, que se incluyó en los primeros Juegos Olímpicos Modernos.

El Barón Pierre De Coubertin, padre de los Juegos Olímpicos Modernos, era un consumado esgrimista.

En función del tipo de arma que se emplea, se distinguen tres categorías que son, sable, florete y espada.

El tipo de arma afecta la zona del cuerpo susceptible de ser tocada durante los combates.

El florete puntúa cuando se toca el tórax del adversario, el sable añade brazo y cabeza y la espada todo el cuerpo.

El italiano Edoardo (así con o) Mangiarotti está considerado el mejor esgrimista de la historia.

Mangiarotti se destacó en las modalidades de florete y espada y tuvo dos hermanos más que fueron esgrimistas.

SQUEEZE PLAY: La autopista 66 es la más legendaria de Estados Unidos y une a Chicago con Los Ángeles…¿Falta mucho para el 27de febrero?…El Pabellón de la Fama de Puerto Plata es un ejemplo a imitar…Hicieron un bonito ceremonial el año pasado y ya tienen preparado el próximo para el domingo…Felicidades Aridio Perdomo y los demás integrantes…Esta vez no podré estar presente por compromisos previos…Leo Sánchez y José Miguel Minier están preparados para ganar el golf San Juan Eudes el domingo…”A Paolo Modolo que no se vista esta vez”, fue el mensaje de Leo y Minier…Es más, Minier aseguró que hará un hoyo en 1 en el par 3 para llevarse el carro…”Leo y yo pasaremos como un bólido por el lado de Paolo en el carro nuevo”, me dijo Minier…La gente está desesperada preguntando dónde pueden ver el documental del Cibao FC “Póker de Coronas”…Esperen que eso viene…Los Metros de Santiago están en problemas…¿Apelarán a José García, el popular Calcaño?…Dímelo cantando…Muchos comentarios sobre la columna de Isidro Paulino ayer…Demuestra lo querido que es El Patú…Dice Lupe Álvarez que Isidro es tremendo sonero…Entonces, no les pesan los gigantes pies…Mario Morel comenta que Isidro jugó junto a Felipe López, el padre de Luis Felipe y los “Broncos”…Por cierto, Isidro jugó en el mismo equipo con Rubén Rodríguez, del Congo…Uno Isidro El Patú y el otro Rubén Pata de Plancha…Los spikes no cabían en ese dogout…Víctor Liz 19 puntos y 8 rebotes, pero los Capitanes perdieron en Puerto Rico…Liz que venga para los Metros…Dice Ruddy Fernández, que estudiaba con una hermana de Raúl Grisanty y que había expectativa de firmarlo…Yo creo que Niní Cáffaro era más prospecto que Raúl, jijiji…Podría terminar el domingo el béisbol de la Liga Deportiva Serrana…Vamos a San José de las Matas a disfrutar buen béisbol…Como dice Eddy Herrera, ¡Hey, hey! Tembló y duro!…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Kelvins es la magnitud física que mide la temperatura…Por hoy, out 27.