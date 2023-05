What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Este jueves rompí la rutina de despertar temprano y ponerme a trabajar en la casa, herencia que dejó la Pandemia.

*

Salí temprano a una diligencia y encendí el radio del vehículo para escuchar Mañana Deportiva.

*

Ahí estaban con sus análisis brillantes, Satosky Terrero, Máximo Díaz y Yancen Pujols, más los oyentes que interactúan.

*

Unos o varios oyentes quisieron ponerlos en aprieto, comparando a Pedro Martínez y a Sammy Sosa.

*

Entonces, el habilidoso de Satosky le dijo, “no podemos compararlos como jugadores sino la grandeza de cada uno”.

*

Es imposible comparar un lanzador con uno bateador en cuanto a los números, pero si en grandeza e incidencia.

*

Eso me hizo recordar como las oficinas se paralizaban cuando Pedro Martínez iba o había lanzado.

*

Un día entré en una oficina, donde nunca esperaba se estuviera hablando de béisbol y las mujeres discutían sobre Pedro Martínez.

*

A Pedro el Grande le habían hecho algo, no recuerdo, pero la señora muy enojada dijo: ¡Es envidia que le tienen!

*

Lo mismo sucedía con Sammy Sosa, hasta los que no seguían el béisbol estaban atentos a los jonrones que conectaba.

*

Incluso, cuando Sammy daba un doble y dos sencillos, la gente decía, “le fue mal, porque no la sacó”.

*

Creo que he contado, cuando fui a una actividad en el teatro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

*

Cuando entré, varias autoridades estaban de pie en el escenario y Monseñor Agripino Núñez Collado, abrió los ojos cuando me vio.

*

Se fue acercando poco a poco donde yo estaba y ya cerca me preguntó en voz baja, ¿Cómo le fue hoy a Sammy Sosa?

*

Pedro el grande, Sammy el Grande, dos colosos orgullos de la República Dominicana.

*

SQUEEZE PLAY: Etileno es la sustancia de una manzana podrida que hacer dañar las demás…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Cibao FC y Pantoja el domingo a las 6:00 en el estadio de la PUCMM…Tremendo match up cada vez que chocan estos dos equipos, los más ganadores de la LDF…Arrancaron los Metros primero que el monorriel…Aunque los Cañeros llenaron los vagones de cañas…Pero, es comenzando y es como se termina…El domingo serán entregadas las medallas a los niños que participaron en el primer torneo infantil de los Viejos Amigos del Congo…La premiación será en el estadio en construcción Winston “Chilote” Llenas a las 9:30 de la mañana…Estamos en el patio de la escuela Venezuela, por la calle España…Alex Gómez me escribió para preguntarme, ¿Cuál es el primer pelotero dominicano blanco en jugar en Grandes Ligas?…Le respondí, que fue Tony Blanco con los Nacionales…Me dijo que era en serio…Sammy Sosa comenzó jugando negro, pero es blanco…El martes serán los detalles del torneo de golf San Juan Eudes…Rueda de prensa en San Ramón Nonato a las 6:00 de la tarde…Si está en Argentina con la selección Sub-20, mi “Bola de Cristal Empañada” recomienda el Café Tortoni, el cual fue fundado en 1858 y es el café más célebre de Buenos Aires…Por hoy, out 27.