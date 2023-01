What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Aunque hoy no es jueves de TBT, vamos a reseñar algunos datos curiosos e importantes de algunos peloteros de Grandes Ligas.

*

Nos recuerda “Hall Of Fame Graph” que Stan Musial jugó 22 temporada, de 1941 a 1963 con los Cardenales de San Luis.

*

Pero, el hecho que queremos destacar es que Musial disparó 3.630 hits, que dividido entre 2 es igual a 1.815.

*

Y aquí viene el dato bueno, 1.815 hits los conectó Musial en su casa y la misma cantidad 1.815 jugando como visitante.

*

Los 3.630 imparables de Stan Musial, que dedicamos a Julián y Stanley Javier, es la cuarta mayor cifra en Grandes Ligas, solo por debajo de Pete Rose, Ty Cobb y Hank Aaron.

*

Muchas veces hemos escuchado hablar de la “Línea de Mendoza” en la jerga del béisbol.

*

Se trata de un promedio de bateo que no llega a los 200 puntos, es decir, por debajo de esa cifra.

*

Se deriva del campocorto mexicano Mario Mendoza, quien en 5 de 9 temporadas en Grandes Ligas, bateó por debajo de 200.

*

En el Museo de la Fama hay una pelota firmada por Mario Mendoza, que tiene de su puño y letra debajo “Mendoza Line”. Con esta historia recuerdo a Bienvenido Rojas y Roosevelt Comarazamy.

*

Atención Lewin Díaz. Rickey Henderson jugó para 9 equipos a lo largo de 25 años de carrera.

*

Lideró la Liga Americana en robos 12 veces y tiene el récord de todos los tiempos en hurtos con 1,406 estafas.

*

Henderson bateó 3,055 hits en las mayores, quedó a 3 jonrones de los 300 (297). Ganó un guante de oro y 2 Series Mundiales.

*

SQUEEZE PLAY: Yugurta a pesar de sonar a un postre lácteo, fue un rey de Numidia…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Gracias a Joel Castillo por su fino presente de navidad…José Durán siempre efectivo sirvió de puente…Ya me llegaron los zapatos de jugar golf y un palo marca “The Classic”…No lo digo para asustar a Leo Sánchez, José Miguel Minier, Rafael Octavio Castillos, Rafael De Marchena, José Clase, Manuel Estrella, Haime Thomás, Paolo Modolo, Andrés Dilonex y mi querido Rafael Villalona Calero…Es para que luego no aleguen que los tomé de sorpresa…La meta es romper la marca de un hoyo en uno, haciendo uno mensual…El abusador de David Ortiz quiere apostar 100 mil dólares con el Pachá…La última vez que Pachá vio 100 dólares, fue que Arnulfo Gutiérrez y Alexis Castro le regalaron 50 y 50…Además, Pachá todo lo da y el vaticinio es que morirá con una mano adelante y la otra atrás…Nadie me ha podido explicar como un muerto se pone una mano adelante y la otra atrás…El argentino Jorge Alfonso fue campeón con Cibao FC en la LDF 2021 y 2022, pero no repite para el 2023…El español David González fue el subcampeón con el Club Atlético Pantoja en 2022 y no repite para el 2023…El venezolano Jean Carlos Güell llevó a Moca FC a semifinal en el 2022 y no vuelve en el 2023…Javier Molinari tampoco regresa con la Universidad O&M…No sigue con los Delfines del Este, Rufino Sotolongo…De Jarabacoa FC y Atlético San Cristóbal se sabe poco…Ah, quien si repite para Atlético Vega Real es el dominicano Edward “Beba” Acevedo…Nos alegra que en La Vega hayan valorado el trabajo de Beba…Alberto Polanco conoció ayer el “Playcito” del Congo donde, además de béisbol, también los niños practicarán fútbol gracias al ingeniero Manuel Estrella…Los Niños del Congo y los estudiantes de la escuela Venezuela, también meterán goles…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la estatua de la Libertad en New York lleva una tablilla con la fecha grabada del 4 de julio, independencia de los Estados Unidos…Por hoy, out 27.