Por Tuto Tavárez

El pasado domingo recibe, una vez más, el premio de Cronista del Año, que entrega la Asociación de Cronista Deportivos de Santiago (ACDS).

*

La importancia del premio no radica en quién lo recibe, en este caso yo, sino a quien se honra con el mismo.

*

Me enorgullece recibir un premio que lleva el nombre del inolvidable y respetado Domingo Saint-Hilaire.

*

Mucho antes de engancharnos a la crónica deportiva, escuchábamos o leímos a Saint-Hilaire.

*

Con Santy hicimos una gran hermandad y nos cobijamos bajo su árbol de sabiduría para aprender sobre esta profesión.

*

Para acompañar a Saint-Hilaire no había distancia, lo mismo en Nueva York, que en México, Jamaica, Puerto Rico y cualquier escenario de la República Dominicana.

*

Todos los grandes atletas y dirigentes del mundo lo querían y respetaban, porque Santy recibía lo que daba.

*

Cuando íbamos a los campos de entrenamientos, la pasábamos de maravilla con Saint-Hilaire, Pappy Pérez, César Consuegra, Santana Martínez y Mario De Jesús, quien se unía en Miami.

*

Su mayor orgullo, era que nunca había sido desmentido por una noticia que hiciera, porque no escribía para hacer daños.

*

Todas sus crónicas, que fueron miles y miles, tenían como objetivo informar con veracidad o hacer sentir bien a la persona de quien escribía.

*

Su espacio Meridiano Deportivo fue una escuelita, con la puerta abierta, para muchos cronistas deportivos que andan por ahí.

*

Tres de sus vástagos, Junior, Juan y Santiago abrazaron la comunicación, lo que sirve para mantener vigente su memoria.

*

Domingo Saint-Hilaire dedicó más de 60 años, de los 84 que vivió al periodismo en varias facetas.

*

Aunque hubiese preferido que sucediera en vida, creemos que es de justicia y merecedor, exaltarlo al Pabellón de la Fama.

*

Por eso aprecio el trofeo que recibí de la ACDS, porque lleva el nombre de Domingo Saint-Hilaire.

*

SQUEEZE PLAY: Máx. Es la abreviatura de Máximo y debe escribirse con acento en la A…Falta mucho para el 27 de febrero?…Tuve la dicha de recibir el premio Domingo Saint-Hilaire de manos de Juan José Tejada, un hermano incondicional de Santy y Guillermo Ottenwalder su amigo y admirador…Recuerdo que una vez en Ciudad México, donde este lunes hubo un fuerte sacudión de la tierra, Santy me llevó donde don Manuel Moreno…Aquel señor que llevó a Ignacio Espinal a México…Allí conocí al hijo, Manuel Moreno Guardarrama, quien de inmediato preguntó por su compadre Ignacio Espinal…También, visitamos a don José Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo…Allí conocí también a Mauricio Sulaimán, quien es presidente el CMB…Recuerdo también, cuando el Clásico Mundial de Béisbol, que ya Santy estaba enfermo…Un día en el estadio de los Marlins, Pappy Pérez me dijo con tristeza “qué falta hace Saint-Hilaire aquí, hubiese llevado entrevistas para un mes”…Aun con esta era digital, todavía fuera útil y estuviera activo…Aprecio Santy…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la primavera la sangre altera…Por hoy, out 27.