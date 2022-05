Por Tuto Tavárez

Cambiar el nombre a instalaciones, calles y avenidas muy conocidas, siempre ha sido traumático.

Se dificultad asimilar la nueva identidad y la gente recurre a la anterior o la suma a la nueva.

Vemos como todavía llaman al aeropuerto José Francisco Peña Gómez, Las Américas y al estadio de la capital Quisqueya, Juan Marichal.

Digo esto, por la información, no muy difundida, de que se le quiere poner el nombre de José Lima al Complejo Deportivo de La Barranquita.

No importa el nombre que le pongan, la gente va a seguir diciendo La Barranquita, como fue bautizado en 1986.

Una de las avenidas más famosas es Los Rieles, que va desde la 27 de Febrero hasta el corazón de Gurabo.

Transitando por ahí, vi un pequeño letrero que dice: Avenida Ambiorix Díaz Estrella, asombrado le pregunté a un residente y me dijo: “Le pusieron eso, pero esto es Los Rieles”.

Creo que se puede hacer como en Santo Domingo, que el Complejo se llama Juan Pablo Duarte y dentro está el estadio Félix Sánchez, el Coliseo Teo Cruz, el Palacio Virgilio Travieso Soto, entre otros.

Los nombres deben ser bien sopesados, porque no encaja, por ejemplo, una pista de atletismo que lleve el nombre de un pelotero, ni un estadio de un corredor.

Eso si debe hacerse, ponerle nombre a las instalaciones, como el estadio de softbol que se llama Aníbal Medina y el de la ACDS como César Delmonte y Consuegra.

Los dos estadios para béisbol son, Freddy Toribio y Berto Polonia, pero necesitan ser remozados y creo, no estoy seguro, que el pabellón de tenis se llama Hans Hieronimus.

Para la pista de atletismo hay nombres como Rafael “Fellito” Domínguez, Rafael Mejía, Rigoberto Rincón, Félix Servio Peralta, Salvador “Chapur” Rivas, Víctor Rodríguez, Aridio De los Santos y otros que se escapan a esta mente “post covidiana”.

Pero, para ser justo con la cuota de la mujer, menciono a Rosario Guadalamar y Olga Rodríguez. Me quedé corto.

Lo criminal es, que nombres como José Armando Castillo, Joselito Ramos, Arturo Fermín, las hermanas Álvarez, Reyna Curiel, Amparo Méndez y un montón más, no tenga su nombre a la entrada de un estadio para softbol.

SQUEEZE PLAY: ¡Jolito! me grite yo mismo al ver lo que estaba escribiendo…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Por cierto, el 17 de este mes cumple 90 años Osvaldo Virgil…Ni un estadio ni un museo…Hace un tiempo sugerimos un museo con el nombre de Virgil en Montecristi…Para exaltar todos los dominicanos que lleguen a Grandes Ligas…Pero, parece que eso no es negocioso para ciertos sectores…Me alegra que no me hagan caso…Quién soy yo para estar haciendo sugerencias?…Cuando Félix Fermín decidió descansar y no dirigir en México, todavía era el manager de las Águilas Cibaeñas…Ahora que las Águilas tienen a José Leclerc, aceptó dirigir a los Tecolotes de Dos Laredos…Kelvis Flete es el Gerente General de ese equipo…Fermín ya estuvo con ese conjunto fronterizo…Fermín llevó en el pasado a Rafael Rijo como coach y terminó dirigiendo…Volverá Félix a llamar a Rijo?…Soy su agente…Es solo una pregunta, no sugerencia…Castillo Luna la bajó duro en el Juego del Recuerdo, pero Pichí Almonte, que es humano, olvidó ponerlo…Hilarión Isalguez amenaza con marchar hacia el Palacio Nacional…No tengo piernas ni fuerzas para un viaje tan largo…Vete solo, Pipino El Breve…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada, que, Eisten dijo: “Locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados”…Por hoy, out 27.