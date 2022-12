Messi se consagra como el mejor jugador de Catar 2022

El delantero argentino recibió el Balón de Oro tras coronarse campeón del certamen

Lionel Messi recibió este domingo el Balón de Oro del Mundial de Catar 2022 luego de coronarse campeón del certamen tras derrotar a Francia por penaltis.

De esa manera, el astro argentino se coronó como el mejor jugador de la final y del campeonato.

