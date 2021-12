Quienes han leído la biografía de Ted Williams, no tienen que haberlo visto jugar para saber lo inmenso que era como bateador.

Sus número lo llevaron derechito al Salón de la Fama de Cooperstown, pero Williams tenía otras pasiones fuera del terreno.

Era un ávido pescador, igual que los hermanos Rojas Alou (Felipe, Jesús y Mateo), además de tener un programa de TV sobre pesca.

Fue exaltado al Salón de la Fama de la Pesca, más el sitial que tiene en Cooperstown, donde el día que fue inducido, dijo que había dos negros que debieran estar ahí, Satchel Paige y Joshua Gibson.

Pero, no se detiene ahí, el niño que su padre bautizó Theodore por el presidente Theodore Roosevelt, sirvió tres años como pilotos en la II Guerra Mundial.

Como tenía habilidades para pilotear, luego fue enviado a la Guerra de Corea como instructor de vuelos de jóvenes pilotos, recibiendo varias condecoraciones.

Pero veamos sus números en béisbol: Bateó 344 de por vida, disparó 521 cuadrangulares, 2,654 imparables.

El jardinero de los Medias Rojas de Boston, fue 6 veces líder de bateo, ganó dos veces la triple corona, dos veces el MVP y estuvo en 17 Juegos de Estrellas.

Esos guarismos para un hombre que alternaba el béisbol con la pesca y guiar aviones en dos guerras.

En 1941 bateó para promedio de 406, siendo el último sobre los 400 en Grandes Ligas, pero hay una historia interesante.

Faltando dos juegos para terminar la temporada, era líder de bateo con 399,55, que la MLB redondearía en 400.

El manager lo puso a escoger entre jugar o no jugar para que bateara 400, pero dijo que jugaría, bateó de 8-6 y terminó en 406.

Ted Williams se retiró en 1960 y en su último turno, conectó un largo cuadrangular para despedirse por la puerta grande. ¡Theodoro Samuel Williams! Le comparto foto como piloto que me envió el Salón de la Fama de Cooperstown.

Por Tuto Tavárez