Por Tuto Tavárez

El jovencito se movía entre Pueblo Nuevo y el Congo, buscando donde se jugara pelota y él tuviera cabida.

Y como era de rigor, siendo de Pueblo Nuevo, tenía que pasar por las manos de Tito Peña y recibir sus enseñanzas.

Ese jovencito correcto, decente y educado, no era muy conocido por su nombre de pila, ya que como la mayoría de niños de los barrios tenía un apodo que metía miedo, el “Envenenao”.

Cuando se acercó al Congo buscando jugar en la Liga Chilote Llenas, entonces descubrimos que “Envenenao” tenía nombre propio, Fernando Rodríguez.

Luego Fernando, se fue a vivir a la ciudad de Nueva York y de eso han pasado 34 años, con el mismo comportamiento ejemplar que observó aquí.

Cuando la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), viaja a Nueva York a jugar softbol, ahí está Fernando saludando a sus amigos.

El próximo 9 de diciembre, el Centro Cultural Deportivo Dominicana de New York tiene elecciones para una nueva directiva.

Fernando, quien ha sido un colaborador sin ostentar cargos, fue convencido para que aceptara ser candidato a Secretario Deportes por la plancha que encabeza Kerlin Pichardo.

Creo que es una buena oportunidad que tiene el Centro Comunal y Deportivo, de tener a un hombre como Fernando Rodríguez en la Secretaría de Deportes.

La plancha está integrada por 13 personas, donde se cumple con la cuota de la mujer, ya que hay 5 damas.

Además de Fernando y Kerlin, la plancha tiene al pepinero Radhamés López, otro gran deportista en Relaciones públicas.

Cristina Rodríguez es la Vice, José Jiménez (Secretario); Luis Peralta (Tesorero), Luis Salvador (Cultura), Juana Carpio (Gobernadora), Carmen Rodríguez (Actas), Tere Peña (Presidente Rama Femenina), Fausto De la Cruz (Censor), Edward De León 1er Vocal) y Xiomara Payano (2do Vocal).

SQUEEZE PLAY: Las personas que profesan el hinduismo se denominan hindú o hinduista…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Estoy invitado a saludar al presidente Luis Abinader este lunes cuando reciba a los campeones del fútbol profesional dominicano, Cibao FC…La Federación Nacional de Peloteros Profesionales y el Comisionado Nacional de Béisbol, no deben dejar solo a Miguel Tejada…¿Cuál es la necesidad de esposar a un hombre tranquilo, que no es peligroso ni violento?…La Fenapepro debe poner su barra de abogados, que imaginamos la tienen, para que a Tejada no lo sigan engañando…Lo tienen de “banquito de picar carne”…Confiamos en que Erick Almonte y Junior Noboa van actual…Lo que voy a contar parecen un cuento, pero es real…El sábado a las 5:00 de la tarde, me llamó el entrenador de béisbol William Valdez…Me preguntó si estaba en el estadio Cibao y le contesté que no…Me dijo, estoy aquí, vine hablar con Wilmer Difó y va a pegar un cuadrangular…Le dije, llévalo al paso y confórmate con un doble…”No, es un jonrón”, me dijo…Difó pegó el jonrón y de inmediato me llamó…William fue el entrenador de Difó desde jovencito hasta ser firmado…Alex Balde, de madre dominicana está en Qatar con la selección de España…Nos sale colita…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Las Aventuras de Tom Sawyer fue la primera novela escrita en una maquinilla de escribir…Por hoy, out 27.