Ronny Paulino no había dado señales de que quisiera ser manager en la pelota dominicana ni ningún otro circuito.

Incluso, uno observa al fornido exreceptor y su perfil no parece dar manager por nunca lado.

Aun así, los Leones del Escogido se tomaron el riesgo y pusieron el equipo bajo su guía y las cosas les han salido bien.

A partir de ahora Paulino será visto por las organizaciones de Grandes Ligas como un hombre a tomar en consideración, primero para sus categorías menores y después veremos.

Luego de colgar los spikes, Paulino estuvo el año pasado en el cuerpo técnico de las Estrellas Orientales.

Este año, estuvo en el cuerpo técnico de los Toros de Tijuana, dirigido por Omar Vizquel y que fueron los campeones en la Liga Mexicana.

Esa era toda la experiencia de Ronny Paulino y que bien lo está haciendo al frente de la hueste roja.

Haber sido cátcher ayuda a Paulino, porque como él mismo ha dicho, tenía que llevar el ritmo del juego.

Aunque Ronny Paulino perteneció a los Tigres como cátcher, un día se hizo un cambio, uno por uno, un cátcher por otro, cuando lo canjearon por Miguel Olivo.

Tony Peña, parece la voz que clama en el desierto, pidiendo más oportunidades para los managers dominicanos y los trabajos de Fernando Tatis, Félix Fermín, José Offerman y ahora Ronny Paulino, parecen darle la razón.

Ronny Paulino solo tiene 40 años de edad y parece que le espera un largo recorrido como manager, porque tiene la personalidad y los conocimientos. ¡Suerte!

SQUEEZE PLAY: Líder proviene del inglés Leader del mismo significado…Falta mucho para el 27 de febrero?…Radhamés Bonilla y Gustavo Suriel están asustados…Después de las denuncias de ESPN dicen que viene una “Operación Tigres”…La Yiyiyi duerme con la camiseta de Alonzo Perry que tiene…Murió en Mao un gran deportista, Archivaldo Taveras…La “Wilson” del miércoles en el Palco de Prensa fue cortesía de los colegas veganos…Popo Veras, Andrés Nicolás Alejo, Francisco Peguero, Ramón Durán Facenda y Víctor Mota, la botaron con el marrano…Mario De Jesús llegó y ratificó que es una gallina vieja…Come y bebe, pero no pone…La representación de Puerto Plata dice que no se quedará atrás…Winston Cid, Fausto Quezada y Luis Tomás Rae, quien camina con los codos…Por cierto, Aridio Perdomo y Miguel Morris han brillado por su ausencia…Me contó César Consuegra, que debido a la Covid-19 quebró el negocio de Moi Genao…Mabí Moi S.A. No va más…Los duros de Moca son Sandy Jiménez y Tony Durán, pero sin Robin Lantigua, el “Granjero Mayor”, no son nada…Superarán los veganos?…Peligra la “Wilson” de Osvaldo Matías después de la pérdida del viernes…La madre de Cris Duarte estuvo el miércoles en el estadio Cibao…Compró una camiseta de las Águilas para enviarla a su hijo…”Mi hijo no es liceísta”, dijo con autoridad la doña…El colega puertoplateño Juan José Morrobel estará este viernes en el estadio Cibao, con la niña especial Marisol…Esta alegre aguilucha quiere conocer a Juan Lagares y las Águilas la invitaron para hoy…Lagares es un ídolo de los niños especiales…!Qué bendición!…Estamos preparando a Carlos Gómez para debutar como comentarista antes o después del juego en el estadio Cibao…A seguirle los pasos a Carlos Peña…Yo guillándome, disque estamos…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que no hay respuestas perfectas, pero si preguntas oportunas…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez