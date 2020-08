Por Tuto Tavárez

Las personas que viven de las actividades relacionadas con los deportes…

*

Las personas que gustan de los deportes en sus diferentes expresiones…

*

Las personas que valoran y disfrutan de los deportes, entre los que me incluyo…

*

Tenemos el deseo ferviente de que el nuevo ministro de deportes, Francisco Camacho haga un buen trabajo.

*

Porque si su trabajo es bueno, beneficia el deporte y si beneficia el deporte, es bueno para quienes enarbolamos “Mente Sana en Cuerpo Sano”.

*

Reconocer las cosas buenas que haga Camacho y advertir sin denigrar cualquier rumbo que no esté correcto, es lo ideal.

*

Sabemos que estamos en unos tiempos difíciles, no solamente por la situación que vive el mundo, sino por el odio que hay entre los seres humanos.

*

Nadie quiere reconocer las buenas acciones ajenas, aunque sean deportivas, porque vienen de un litoral político.

*

Aunque reconocemos el daño que hace la tala de árboles, siempre estamos alerta para hacer leña del árbol que creemos caído.

*

La Liga Dominicana de Fútbol (LDF) reconoció el trabajo de Danilo Díaz en Miderec a favor de esa disciplina.

*

Otros han querido echar lodo a esa gestión, que es la gestión de Danilo Díaz, con su sello, que gustará a unos y disgustará a otros.

*

Por iniciativa de Sasá Espinal le hice una solicitud a Danilo Díaz, quien no pudo complacerme, pero eso no es motivo para no reconocer que fue valorado como mejor Ministerio en los primeros años del gobierno que sale el domingo.

*

Eso mismo espera a Francisco Camacho en cuatro años, frases justas e injustas, dependiendo del litoral que vengan.

*

Ah, a los francotiradores, lo que yo diga no quita ni suma votos, ya las elecciones pasaron y hay un claro ganador.

*

SQUEEZE PLAY: La RAE admite Güisqui por whisky…Tal y como avanzamos la semana pasada, Junior Noboa será el nuevo Comisionado Nacional de Béisbol…En buenas manos estará el pandero…El hijo de Chide tiene capacidad para esa función…Ricky Noboa podrá ahora narrar con los Gigantes sin la presión de que lo que dice es palabras del Comisionado…Par de pelotazos nos dio la muerte en el fin de semana…El viernes murió El Caballo Ramón Fermín y ayer Pototo Capellán…Quedó pendiente un match de son con Vicente Contreras…Leo Sánchez iba con un grupo de amigos para Il Pasticcio…La idea era libar algunas botellas de vino con señales de humo de unos puros…Cuando Leo se enteró que la Juventus perdió en la Champion, le dijo a Domingo Ramos: “Vámonos y volvemos otro día”…El equipo de Paolo Modolo botó el Director Técnico Maurizio Sarri…Después que lo llevó a campeón de Italia…El nuevo Director Técnico de la Juve, Andrea Pirlo es más joven que el portero Bufón…Cuatro Aguiluchos están positivos del Covid en el equipo de San Luis…Junior Fernández ni Carlos Martínez (El Tsunami) estuvieron con las Águilas el torneo pasado…Pero si Rangel Ravelo y Edmundo Sosa…Recordamos que en un momento del torneo, hubo un virus que tumbó un montón de jugadores en el club house de las Águilas…Incluso, el doctor Adriano Valdez Russo tuvo el mismo que inyectar los jugadores…Suerte que todavía no se hablaba de Covid, porque si no se arma el “juidero”…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Cimarrones se llamaba en América a los esclavos que se refugiaban en los montes buscando la libertad…Por hoy, out 27.