Los hombres del UAE Team llevaron en palmitas a un Tadej Pogacar que ya es el tercer ciclista más joven en conquistar la ronda gala. El esloveno le birló el amarillo a su amigo Primoz Roglic gracia a su excelsa cronoescalada del sábado. El del Jumbo nunca hizo diferencias en montaña y no supo aprovechar la fortaleza de su equipo, que gobernó y bloqueó la carrera como lo hacía Sky pero sin el mismo resultado.

La llegada a París fue emocionante también para Porte, que al final tiene la foto que tantas ganas tenía de colgar en el salón de sus padres. El australiano, que se perdió el nacimiento de su retoño por esta carrera, obtiene así su recompensa a los 35 años en un última ‘Grande Boucle’ como líder de un equipo.

A stage win on the Champs-Elysées to cap off a fantastic Tour in 💚 for 🇮🇪 @Sammmy_Be!

Victoire d’étape en vert pour 🇮🇪 @Sammmy_Be sur les Champs-Élysées pour finir ce Tour en apothéose !#TDF2020 pic.twitter.com/IHdNdQillc

— Tour de France™ (@LeTour) September 20, 2020