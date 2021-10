Ganar campeonatos está considerado lo más difícil en el béisbol y probablemente en cualquier deporte de conjunto.

Pero, cuando el manager tiene el apellido Fermín, parece que, lo más difícil se vuelve fácil.

En 10 meses que van del presente año, Félix Fermín y sus hijos han ganado cuatro títulos en béisbol, lo que debe ser un récord de los que tienen etiqueta de irrompible.

El patriarca de la familia Fermín Estrella tiene dos coronas en el 2021, su primogénito Junior tiene una y Andy suma otra.

Si, todas este año 2021, recordando que el 18 de enero Félix se coronó campeón con las Águilas Cibaeñas.

Fue su sexta corona en la pelota dominicana, donde es el máximo ganador en la historia.

Luego, a principios de febrero, fue a la Serie del Caribe, en Mazatlán, México y ganó su cuarta corona en el circuito caribeño.

Es decir, que el maeño ha levantado la Copa de Campeón en 10 ocasiones, que no es un maíz.

El pasado mes de septiembre, Andy Fermín hizo su primera incursión como manager de ligas menores con los Azulejos de Toronto.

Andy se coronó campeón en la Dominicana Summer League (Liga Dominicana de Verano.

El pasado sábado, Junior Fermín llevó los Granjeros de Moca al título de la Liga de Verano del Cibao.

Para Junior fue su sexta corona en el circuito veraniego, al frente de la franquicia mocana, que regentea Robin Lantigua.

Si sumamos, son 17 los trofeos de campeones que tienen Félix, Junior y Andy, una trilogía de Managers, pero ganadores.

SQUEEZE PLAY: Lo que los hombres no llenamos, Dios lo rebosa…Falta mucho para el 27 de febrero?…Este miércoles arranca la pelota…Cuando Félix Fermín gane 8 juegos llegará a la cifra redonda de 500 victorias…Recordemos que Félix obtuvo la victoria 25 en la Serie del Caribe, único…Pero, no son 25 porque creo que después ganó 2 más…En lo que Félix no es bueno es vaticinando, dijo que ganaría la final en 6 y fue en 7…Si no ganan los Astros, ganan los Otros…Ahora, si ganan los Astros, los otros se ponen Bravos…Muy bonita la rueda de prensa de las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao…El ingeniero Aybar estuvo representando la diáspora aguilucha…Que por cierto, los aguiluchos allende los mares exigen que se le haga una transmisión de los partidos para ellos…”Somos miles y miles y merecemos atención”, expresó el inquieto Aybar…Zoilo Almonte quien estaba proyectado para ser el cuarto bate aguilucho no estará al principio…Las lesiones siguen atacando este formidable bateador…Leo Sánchez anfitrión de Maribel Haché de Fernández en el juego de este miércoles…Así como de Arístides Fernández Zuco (El Chato)…Nos vemos en el play…Me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Chacumbeles su nombre era Juan Ramón Chacón Vélez y de los dos apellidos toma su nombre artístico, trabajaba en un circo como trapecista…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez