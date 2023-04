What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

El tenista Andre Agassi perdió los primeros tres partidos que jugó contra Boris Becker.

*

Entonces, se puso a ver, estudiar y analizar los videos de los juegos para realizar un extraordinario descubrimiento.

*

Agassi, a quien apodaban “El Kid de las Vegas” por haber nacido en esta ciudad estadounidense, no descubrió nada indebido que estuviera haciendo él.

*

Pero si, su adversario Becker, quien hacía un gesto con la lengua cuando iba a realizar su saque.

*

Agassi, que no tiene ni un pelo de tonto, notó que Becker movía la lengua hacia el lado para el que iba a sacar la pelota.

*

Tras descubrir aquel “tic”, Agassi ganó los siguientes cinco enfrentamientos contra Becker.

*

Becker fue traicionado por su propia lengua y terminaron chocando en 14 ocasiones, donde Agassi se impuso 10 veces.

*

Años después, ambos se tomaban una jarra de cerveza y Agassi le contó el secreto a Boris Becker.

*

En total Andre Agassi terminó su carrera con 870 victorias y 274 derrotas, siendo el único tenis que ha ganado los 7 títulos más prestigiosos.

*

Ganó los cuatro Grand Slam, la Copa Máster, la Copa Davis y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta.

*

En 1990 llamó la atención, porque estaba perdiendo la cabellera y se apareció a la cancha de Roland Garrós con una peluca.

*

En 1997 se casó con Brooke Shields y en el 2001 con Steffi Graf, una boda en secreto donde solo fue testigo la madre de la novia.

*

Estuvo 101 semanas como número uno del mundo y el 29 de este mes de abril cumplirá 53 años.

*

SQUEEZE PLAY: El Vencejo común puede pasar 10 meses en el aire sin posarse… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Este viernes se cumplen 24 años de la partida del inmortal del Deporte Dominicano, Freddy Elmer Toribio, el más grande manager de la pelota amateur…Y forjador de grandes generaciones…Se apagaron las chispas…El querido colega Bienvenido Carmona se retira del periodismo deportivo…Nos dejará huérfanos de la columna Sacando Chispas…!Que envidia tocayo!…Pero, como canta mi amigo David Valdez, de solo 6 años: “Quiero retirarme, pero no pueeedooo, $$$”…Dije hace unos días, ahí están los archivos, que los juegos cortos perjudicarían el consumo de alimentos y bebidas en los estadios…Ahí están tomando medidas…En los estadios de Grandes Ligas que solo se venden cervezas hasta la sexta entrada, la ampliaron hasta la octava…Chilo Paulino tuvo que hacer un viaje relámpago a Santiago…Como no tenía tiempo de pasar por el Ciruelito le dejó un regalo conmigo a Radhamés Báez…Era, en pasado, un litro de Buchanan, pero unos amigos me dijeron que eso se dañaba a los dos días y para evitar ese daño, lo brindé al tigueraje…Así es que el Animal tiene que esperar que Chilo vuelva…A Karkovice intentaron tumbarlo como a Luis Polonia y con el mismo Cuchi Toribio…Karkovice que se las sabe todas, le dijo a quien lo llamó, “pon la cámara para yo ver si tu eres Cuchi Toribio”…Aprende Polonia…No hagan negocio con el “Hombre Invisible”…Junior Noboa, Comisionado Nacional de Béisbol, anuncia acuerdos con Israel y Ghana…La Confederación Mundial de Béisbol está expandiendo esta disciplina por esos países que no son tradicionales…Bien por Junior, hay que dar alante…Van entrenadores dominicanos para Israel y Ghana a enseñar a jugar…Víctor Liz anotó 15 puntos y 5 rebotes anoche en Puerto Rico…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Tutankamón murió a los 18 años…Por hoy, out 27.