Por la dimensión que tiene en el mundo, el fútbol es uno de los deportes que más se escribe.

Incluso, el que creo más polémicas en los programas, ya que los especialistas no se guardan las cosas.

Están atentos a cualquier cosa que sea noticia y hasta hicieron un onceno de frases famosas en el fútbol, que compartiremos con los lectores para suavizar el fin de semana.

Lean bien para que no se confunda como los futbolistas, muchas de las cuales se deben a que hablan en medio de celebraciones.

Carlos Tévez: “A medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa”.

Edison Cavani: “Como todo equipo africano, Jamaica será un rival difícil” (Copa América de 2015).

Ronaldo: “Perdimos porque no ganamos”.

Sergio Ramos: “Cuando éramos niños, a muchos amigos les gustaba el baloncesto y a otros el basket”.

Nelson Pedetti: “Vi al arquero adelantado y se la tiré por arriba, fue un gol de odontología”.

Lukas Podolski: “El fútbol es como el ajedrez, pero sin dardos”.

Gustavo Biscayzacu: “Me siento muy bien físicamente, entre otras cosas, gracias a la dieta del nutricionista basada en hidrocarburos”.

Mark Viduka: “No me importaría perder todos los partidos, siempre y cuando ganemos la Liga”.

Lee Hendrie: “Recibí un golpe en mi tobillo izquierdo. Pero algo me dijo que era mi derecho”.

Phil Neville: “Los brasileños son de Sudamérica. Los ucranianos serán más europeos”

Murci Rojas: “El equipo juega igual conmigo o sin migo”

SQUEEZE PLAY: Cuba tiene 4,195 islas, cabos e islotes en una superficie de 109,884 kilómetros…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Mícalo Bermúdez llevó un grupo de amigos al juego de los Metros y los Reales en La Vega…Entre los invitados estaban, José Miguel Minier, Leo Sánchez, Paolo Modolo, Chicué Pichardo, Joselito Ureña, Silvino Pichardo, Juan Ramón Ramia y para que no faltara una dama Juliana Ramia…Cuando se acabó el primer tiempo y presintiendo la muerte, Minier y Leo pusieron pies en polvorosa…Pero, Paolo Modolo los chivateó…Ahora, el “Pérfido Italiano” está agitando y enchichando a Mícalo…Pero, lo que no dice el “Pérfido Italiano” es que el traicionó la Juventus y ahora dice que es del Real Madrid…Este viernes comienza el torneo de baloncesto del Club Juan Antonio Alix…Estará dedicado al ingeniero Rigoberto Santos…Coincide con la inauguración de la Liga de Basketball Parque Valerio a las 6:00 de la tarde…El alcalde Ulises Rodríguez hará el saque con la derecha en el Parque Valerio…Rigoberto Santos con la izquierda en el Juan Antonio Alix…Por cierto, en la entrega de útiles deportivos que hizo, cuando Ulises Rodríguez agarró el bate negro, que no es el de Bony, dijo, “Es mi turno”…Ya se está dando lo que se vaticinó en el fútbol dominicano…Grandes encuentros entre Cibao FC y Moca FC…Ambos están liderando la Copa del Caribe Concacaf con 4 puntos…Ambos se enfrentarán en la semifinal de la LDF desde el domingo…Lo mejor es que los fanáticos han madurado y ahora es una rivalidad sana, conscientes de que unos pierden y otros ganan…En la otra semifinal Pantoja y la Universidad O&M…Es decir, que la final será uno del Cibao y otro de la Capital…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, según la RAE, taumaturgo es un mago, es decir Cucharimba, es un taumaturgo…Por hoy, out 27.