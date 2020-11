Por Tuto Tavárez

El béisbol se está volviendo sui géneris y nos está obligando aprender cosas nuevas.

*

Estaba anotando para mi crónica el juego del sábado entre Leones del Escogido y Águilas Cibaeñas.

*

En la séptima entrada del encuentro abrió Buddy Boshers quien le dio transferencia a Nate Lowe, ponchó a Julio Rodríguez y Pocotó, Edwin Espinal le pegó hit.

*

Félix Fermín entró y llamó a Luis Felipe Castillo, quien estaba calentando, con el empate en circulación, el juego estaba 2-0 y así terminó.

*

Castillo ponchó a Joe Dunan para el segundo out y cerró la entrada dominando a Wilkin Castillo con rodado a segunda base.

*

Pensé que Fermín tenía que abrir el octavo con Castillo, ya que solo había enfrentado a dos bateadores y la regla dice tres.

*

Solo me dije, se equivocó Félix y le van a confiscar el partido, pero hice una consulta y Fermín actuó correctamente.

*

La regla dice que el relevista tiene que lanzarle a tres bateadores o cerrar la entrada.

*

Ahí estuvo el secreto, Luis Felipe Castillo enfrentó a dos bateadores, pero uno fue el último out de la entrada.

*

Cuando nos sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron el examen.

*

SQUEEZE PLAY: Se entiende por consumo moderado de alcohol, una copa de vino para las mujeres y dos para los hombres, pero copa de 225 mililitros…Francisco Javier García estuvo de cumpleaños el martes y Arnulfo Gutiérrez lo hizo cambiar para las Águilas…Le llevó tremendo bizcocho aguilucho…El que cumplió años sin moverse fue Tranquilo Tavárez…!Atención, Santiago Dolciné!…Las Estrellas Orientales contrataron al cubano Ronnier Mustelier…El Cachorro era seguidor de Mustelier cuando jugaba con las Avispas de Santiago…y gozaba cuando Héctor el narrador, ya fallecido, decía con su voz estentórea ¡Al bate viene Mustelier!..Ahora el Dandi tiene las Avispas por Santiago y los Cachorros de Holguín por su apodo…El otro cronista que tiene un equipo en Cuba es Héctor Cepín…Ciego de Ávila…En México a los equipos que no pierden jugar por la Covid-19 le cantan forfeit…Vendrá esa regla para acá?…Por lo menos no hay que devolver dinero a los fanáticos…José Izquierdo tuvo que pararse como un “gallo” este martes…Le quieren dar un golpe de bolsón a los galleros…Por cierto, en Colombia hay un futbolista que se llama José Izquierdo…Saben qué posición juega?…Con ese apellido extremo izquierdo…No es un jugador del montón, ya que milita en la Liga Premier de Inglaterra…Juaga para el Brighton & Hove…El izquierdo colombiano es sepia y el dominicano jabao…Sino que le pregunten a Pedro Paulino…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que a pesar de que es sabido que las ratas son grandes transmisoras de enfermedades como la peste o el tifus, algunas como las ratas abazones gigantes australes, gracias a su gran olfato, se utilizan para detectar minas antipersonas y para detectar la tuberculosis…Por hoy, out 27.