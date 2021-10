República Dominicana es, después de Estados Unidos, el país que más peloteros aportar a Grandes Ligas.

*

Los peloteros ofensivos nuestros dieron muchísimos garrotes en la pasada temporada y los lanzadores estuvieron aceptables.

*

Pero, aunque nos pavoneamos de todo ese potencial, no tenemos ningún jugador titular de posición para la Serie Mundial que arranca el martes.

*

Ni los Bravos de Atlanta ni Astros de Houston tienen un dominicano que vaya a estar en la alineación.

*

Los Bravos no tienen a Marcell Ozuna por los problemas que todos sabemos y la presencia quisqueyana está en Richard Rodríguez, Huáscar Inoa y el novato Cristian Pache.

*

Por el lado de los Astros están los lanzadores Framber Valdez, Yimi García, Bryan Abreu y para correr y jugar defensa el pimentoso jardinero José Sirí.

*

Con la eliminación de los Medias Rojas se fue Rafael Devers estelar defensor de la esquina caliente y con los Dodgers Albert Pujols, así como el novato Edwin Uceta.

*

Tampa era el equipo con más dominicanos en la alineación, Nelson Cruz, Wander Franco, Manuel Margot y Francisco Mejía, además el pitcher Diego Castillo

*

Los dominicanos de los Yankees son dubitativos, con Gary Sánchez, Miguel Andújar, Luis Severino, Albert Abreu y Domingo Germán.

*

Los Cerveceros que estuvieron en postemporada con Willy Adames como titular del campocorto y para entrar de sustituto Pablo Reyes.

*

Los Gigantes con los quisqueyanos Johnny Cueto, Jarlín García, Camilo Doval y Gregory Santos.

*

Los Cardenales llegaron con varios lanzadores, pero ningún jugador de posición Carlos Tsunami Martínez, Alex Reyes, Junior Fernández, Luis A. García y Génesis Cabrera.

*

SQUEEZE PLAY: El nombre original de John Wayne es Marion Morrison…Falta mucho para el 27 de febrero?…Cuando esté más cerca concederé una entrevista para explicar la pregunta del 27 de febrero…Como los Dodgers no están en la Serie Mundial, voy a chequear los Astros…No por los Astros, sino por Yimi García…El hermano Alfredo Martínez, cariñosamente Pinky, ya es abuelo…Me informó Nelson De la Rosa que la cigüeña trajo a Alma Lucía, hija de César y Nairobi…Abuelo Pinky está que no cabe en la ropa…Falleció Guarionex Castellanos un personaje querido en Santiago…Allegado a Félix De León un gran deportista de Santiago…Aunque no aparezca en la lista, Guarionex murió del Covid y por eso fue sepultado a la carrera…Hubo varias reacciones a la columna del viernes sobre Maney Cabreja…Dimaggio Abreu se sorprendió que pegó 25 hits en 10 juegos…Es mucho…Joe Checo me tiró para decirme que Maney vive en Esperanza y tiene una fundación donde se ayuda a muchas personas…Ruddy Fernández me agrega que en ese Mundial República Dominicana con Gaby Salazar le ganó a Cuba…Al regreso lo querían firmar, pero su padre de crianza don Moisés Mena, quien era el papá de Tunto Mena, no aceptó el bono…El octogenario Ruddy agrega que en ese equipo estaban Iván Crispín, Piñao Ortiz, Víctor Mercedes y Johnny Olivo…Rueda de prensa de las Águilas Cibaeñas este lunes a las 6:00 en el estadio Cibao…Extrañaremos a don Kalil Haché y al doctor Fernando Hernando…Me contó ”Mi Bola de Cristal Empañada”, que telonero es el artista que actúa antes del estelar…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez