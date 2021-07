Bullo Steffany tenía un programa radial que se llamaba “Los Deportes al Día”, el cual gozaba de una gran audiencia.

*

Cuando alguien llamaba a Bullo y le decía algo, que él entendía era mentira o no estaba de acuerdo, El Valito respondía: “Ese embuste no es verdad”.

*

El viernes estaba en los aprestos para irme a los brazos de Morfeo, cuando escuché un comentarista decir algo y me recordé de Bullo.

*

Aunque sorprendido porque es un cronista que siempre informa con muchos datos históricos, me dije, “Ese embuste no es verdad”.

*

Ese colega, que no voy a revelar su nombre, porque el fin no es hacerle daños, sino que brille la verdad, dijo que el béisbol dominicano tenía 19 años que no clasificaba a los Juegos Olímpicos.

*

Ciertamente, la República Dominicana, Cuba, Estados Unidos, Japón y demás, tienen 19 años que no van a unos Juegos Olímpicos en béisbol.

*

Pero, no porque no hayan clasificados, sino porque el béisbol fue sacado de los Juegos Olímpicos.

*

El béisbol había tenido participaciones como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos, pero no como deporte oficial con derecho a medallas.

*

La primera vez que se aceptó fue en Barcelona 92, pero eran jugadores amateur, donde Cuba se llevó la medalla dorada, China Taipéi la plata, Japón el bronce ya que venció a Estados Unidos.

*

En la selección dominicana estuvo el nativo de Santiago, Fausto Peña, a quien desde entonces, se le quedó el apodo de “El Olímpico”.

*

Luego se jugó en Atlanta 96, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008, pero a partir de ahí el béisbol dejó de ser olímpico y estar en los juegos. No hubo béisbol en Londres 2012 ni en Río 16

*

En Tokio 2020 tampoco iba a ver béisbol, pero los japoneses convencieron al Comité Olímpico Internacional (COI), de la popularidad de este deporte en tierra nipona y decidieron aceptarlo.

*

Pero incluso, para los Juegos Olímpico del 2024, que serán en París, el béisbol no está en calendario, es decir, tampoco clasificaremos.

*

SQUEEZE PLAY: Las siglas GPS significan en español: Sistema de Posicionamiento Global…A propósito de béisbol en los Juegos Olímpicos, todos recordamos a Ramón Martínez y Juan Guzmán en Los Ángeles 84…Todavía eran amateur…No es sorpresa que Juan Soto gane el Derby de Jonrones este lunes…Es un bateador que mata el “bipich”…Esta semana le traeré con foto, el gallito que están preparando para enfrentar a Tite Núñez en la Asociación de Béisbol Olímpico de Santiago (ABOS)…No sé con qué apoyo cuenta, pero las apuestas siguen favoreciendo a Tite…Espere un poco, un poquito más… Pachá le entró a Mayía Polanco…Suerte a Emilio Ángeles, guerrero espartano que con su verbo elocuente siempre le echa agua al fuego…Xavier Batista y Rainel Rosario tienen 13 jonrones en México y son líderes, Leandro Castro 50 empujadas…Estamos celebrando la victoria de Argentina en la Copa América…Solidaridad con los argentinos que juegan aquí y con Messi…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que hay una variedad de maíz, que cuando alcanza los 180 grados Celsius, la presión dentro del grano aumenta tanto que la capa externa estalla y aparece la palomita de maíz…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez