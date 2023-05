Max Verstappen frustrado por no alcanzar Checo Pérez en Azerbaiyán: “No sé qué estoy haciendo mal”

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

El neerlandés perdía décimas en algunas curvas en Bakú

ÁNGEL HÚGUEZ

Sergio Pérez ganó el Gran Premio de Azerbaiyan el domingo, para ser el primer piloto que ha ganado dos veces en el circuito callejero de Bakú.

El piloto mexicano terminó 2.137 segundos por delante de su compañero Max Verstappen, líder del campeonato con 93 puntos, pero que vio cómo se redujo su ventaja con Checo Pérez, alcanzó 87 unidades en la temporada 2023 de la Fórmula 1.

La desesperación de Max Verstappen en Bakú, el desconcierto de no poder alcanzar a su compañero Checo Pérez 🔊



Unas imágenes inéditas que vemos en 'Código F1' con @victorabadf1 🧐 pic.twitter.com/oCCqCL97Oe — DAZN España (@DAZN_ES) May 3, 2023

De acuerdo con un video prublicado por DAZN, se ve como Verstappen conversa con sus ingenieros sobre la pérdida de tiempo en un tramo de la pista.

“¿Qué marcha debería usar en la curva 3? Va justo entre la séptima y octava”, preguntó el neerlandés por la radio. “Séptima, Max”, le respondieron.



Checo celebra su primer puesto | AP

“¿Estás seguro de que este modo es mejor? No lo creo”, replicó Verstappen. “Dinos con qué estás sufriendo, Max”, le pidieron.

“El balance entre el diferencial y el freno motor no es bueno”, explicó Max.

“Vamos a revisar. Checo ha hecho 45.4, tu 45.6. Pierdes entre las curvas 7 y 12. Donde pierdes más es en la curva 8”, le respondieron al piloto.

Max Verstappen en Miami | AP

“Pues no sé que estoy haciendo mal, chicos. No sé”, lamentó Verstappen. “Pierdes dos décimas solo en la curva 8, pero yo no apretaría más”, le sugirieron.

“No puedo apretar en esa curva. No tengo agarre en la delantera”, especificó el líder del campeonato.

“Entendido. ¿Algún cambio con el alerón?”, le preguntaron. “Estoy feliz como va”, respondió el campeón de la F1.