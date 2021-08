El Comité Olímpico Internacional (COI) considera que los 45 minutos más grandes en el deporte ocurrieron hace 86 años.

Se refiere a la hazaña del estadounidense Jesse Owen, quien el 25 de mayo de 1935, estableció tres récords mundiales e igualó otro.

Todo eso en solo 45 minutos de aquel memorable año, previo a los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936.

Owen salió a la pista a las 3:15 de la tarde para correr los 100 metros e igualó el récord mundial con 9,4 segundos.

A las 3:25, es decir, 10 minutos más tardes, compite en salto de longitud con nuevo récord de 8,13 metros (duró 25 años).

A las 3:34 minutos, corre los 200 metros y lo hace con otro récord mundial de 20,3 segundos.

El sepia corredor no se detuvo, a las 4:00 de la tarde salió a la pista para correr los 200 metros con obstáculos, necesitando solo 22,6 segundos para otra marca mundial.

Con esa proeza era la figura de los Juegos Olímpicos de Alemania 1936, con un Adolfo Hittler que le gusta humillar a los demás.

Siendo Owen un corredor de color, era obvio que el “Fuhrer” quisiera vencerlo para resaltar la raza aria.

Pero, Jesse Owen no cogió corte y se alzó con cuadro preseas de oro, lo que de seguro enfureció a Hittler.

Jesse Owen se colgó en el pecho las medallas de 100 metros, 200 metros, 4×400 relevo y salto de longitud. ¡Un fenómeno!

Por Tuto Tavárez