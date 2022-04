Por Tuto Tavárez

El jugador del cuadro Wilmer Difó ha logrado contrato con los Cascabeles de Arizona, el cual lo mantiene activo en el béisbol organizado.

Difó tiene unos números que debe redondear, porque los números redondos son una meta en el béisbol.

Ahora se prepara para jugar varios partidos en triple A y luego será subido por Arizona a las mayores.

El nativo de Santiago de los Caballeros, está en Grandes Ligas desde el 2015, con los Nacionales de Washington y el año pasado los Piratas de Pittsburgh.

Ha jugado 489 partidos y consumido 1173 turnos oficiales, con 195 imparables, es decir, 5 para 200.

El pupilo de William Valdez tiene 19 jonrones, completa el número redondo de 20 con uno más y cuando se robe una almohadilla sumará 25 estafas.

Necesita un triple para llegar a 15 y 4 dobles para totalizar 40, números que podría obtener este mismo año cuando sea llamado.

Aunque no jugó en el invierno pasado, Difó se mantuvo entrenando, consciente de que sería llamado por algún equipo.

Cuando recibió la llamada y la firma del contrato con Arizona Diamondbacks, Difó lo celebró a su estilo particular.

Invitó a su amigo y prospecto Arturo Valdez a comer sándwiches y coincidió que llegamos al lugar para surtirnos de un par de ejemplares.

Me explicó que había firmado con Arizona y que lo estaba celebrando dándose una “jartura” de sándwiches y jugos con su amigo Arturo.

Wilmer y Arturo le hicieron “foni uno” a la bandeja de sándwiches que le pusieron en El Turco. ¡Suerte Difó y ojalá verte con las Águilas en octubre!

SQUEEZE PLAY: En la Luna es imposible silbar…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Ah, cuando yo trabajaba para los Dodgers “scoutee” a Difó, pero los Nacionales lo firmaron…El 2 de mayo será el Juego del Recuerdo del béisbol amateur de Santiago…Este miércoles hay una reunión en el parque del ensanche Bolívar de los organizadores…Cuando leyó la columna de Maracho Almonte, me escribió asombrado Joe Checo desde Estados Unidos…Y en Santiago hay un Salón de la Fama? Me preguntó el nativo de esta ciudad…”Si, pero tiene siete años que no hace el ceremonial”, tuve que responderle…Dice Castillo Luna que a Maracho Almonte también le decían José Mesa…A propósito de José Mesa, felicidades para el querido Gustavo Rodríguez y Diloné…Recientemente, Bolazos fue reconocido en la Gala del Tenis que celebró Mario Emilio Guerrero…Nardo Fernández sigue siendo la “Voz que clama en el desierto”….Nardo ha perdido la voz solicitando que terminen de arreglar el estadio Chaguito Olivo…El play que funciona en el Club Mambuiche de Gurabo, tiene varios años sin ser terminado….Vamos a dejarle esa tareíta, que para ellos es chiquita, a guraberos como Hipólito Mejía, Víctor Méndez, Víctor Suárez, Fausto Domínguez, Francisco Domínguez Brito, entre otros…Si Miguel Gutiérrez estuviera aquí, problema resuelto…Decía mi amigo, compañero de pupitre y de Pueblo Nuevo, Matías, pero no Gerardo, sino el hermano ¡Calla oro!…Por primera vez los niños que practican béisbol están jugando en la televisión…CDNDeportes le da cabida a los niños peloteros y transmite varios juegos…Bien por Frank Camilo…O como decía Fidel Castro ¡Voy bien Camilo!…A propósito de televisión y béisbol, hace rato que Cuba Visión dejó de transmitir la pelota…Parece que lo hacen por otro canal, posiblemente TV Rebelde, pero ese no se ve aquí…Voy a dejar que Radhamés Bonilla y Félix Jacinto Bretón investiguen la razón…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, a partir de los 40 años, las personas se encogen un centímetro cada 10 años…Matusalén moriría vuelto una ñapita…Después de los 40 cumplió 929 más…Por hoy, out 27.