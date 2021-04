Ya están definidos los seis managers que actuarán en el próximo campeonato de béisbol de Lidom.

*

Los Tigres del Licey completaron el sexteto con la designación de Tony Díaz, es poco conocido, pero parece tener una buena hoja de servicios.

*

Habrá mayoría de dirigentes dominicanos con cuatro y dos son foráneos, pero latinos.

*

Las Águilas Cibaeñas repiten a Félix Fermín, quien este año ha ganado dos campeonatos, el de Lidom y la Serie del Caribe.

*

Los Gigantes repiten al colombiano Luis “Pipe” Urueta, quien estuvo olfateando la corona en enero.

*

El puertorriqueño Lino Rivera volverá a conducir los Toros del Este, aunque ha anunciado unos planes de hacer unos trabajos de béisbol por Haití.

*

Los Leones del Escogido pondrán al frente a Rodney Linares, quien tendrá la oportunidad de iniciar por primera vez la temporada al frente de un equipo.

*

Las Estrellas Orientales anunciaron el pasado domingo el regreso de Fernando Tatis como su dirigente.

*

Un día después los Tigres anuncian a Tony Díaz, quien es coach de los Mellizos de Minnesota.

*

Con el panorama lleno por estos predios, el venezolano José Aguacil, quien estuvo al frente de las Estrellas, aceptó dirigir en su país.

*

Aguacil estará al frente de los Leones de Caracas, donde Lipson Nava será su asistente, Wilson Álvarez el coach de pitcheo, Ramón Castro de bateo, Oscar Salazar en primera, Juan Muñoz en tercera y Mauro Zárate en el bullpen.

*

SQUEEZE PLAY: Oscar Wilde solo escribió una novela y fue “El retrato de Dorían Gray”…Caramba se nos murió Sergio García…Un locutor bueno, hombre decente y educado…A propósito de Sergio García al golfista español de nombre homónimo le apodan “El Niño”…Nos enteramos que el pasado jueves murió Bernardo Reyes, cariñosamente Cocolo…Jugaba softbol en la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS)…La diabetes acabó con Cocolo…Carlos “El Chinito” Peralta está de visita por Santiago…El Chinito fue boxeador destacado y luego Comisionado de Boxeo Profesional, realizando un buen trabajo…Paolo Modolo me envió una Tarjeta que dice “Buona Pasqua”, Il Pasccio…Como no sé italiano le escribí a Leo Sánchez que está en Miami y de inmediato hizo la traducción…”Ahí dice, Buena Pascual de Resurrección, le desea Il Pasticcio”, me explicó Leo…Y si Leo no aparecía rápido iba a Llamar a Pascual Melega…Dios escuchó las oraciones y mi querido José Augusto Díaz (Agustico) está muy mejor…Su situación fue precaria, pero se agarró de Dios y ya actúa con normalidad…Desde México, ah, pero nos leen lejos, Kelvis Flete escribe para decir, que también ganó el Torneo Nacional de 2013 en la categoría 13-15…El manager fue el fenecido Ruddy Disla (El Panal) y el Director Técnico Ernesto Rosario…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que en el dintel de la puerta del infierno de Dante estaban escritas las palabras: “Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza”…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez