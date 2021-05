El luchador británico de artes marciales mixtas Michael Page ha asestado una impactante patada a su contrincante, el estadounidense Derek Anderson. Literalmente le destrozó la nariz, lo que obligó al árbitro a detener la pelea.

