Antes de que apareciera la pandemia del Coronavirus, ninguna federación deportiva del país, hacía más eventos que ajedrez.

*

Vino la Covid-19 y ajedrez no ha parado de hacer eventos, ya no presenciales, pero si virtuales.

*

El hecho de no ser un deporte de movimientos facilita que se hagan torneos de forma virtual, pero también ha existido la voluntad.

*

Pedro Domínguez Brito y los hombres y mujeres que lo acompañada en la Federación Dominicana de Ajedrez, merecen todo el reconocimiento.

*

Y tenemos que tomar en cuenta, que no se trata de una disciplina masiva y que no son mayoría lo que la practican.

*

Pienso que Domínguez Brito, conjuntamente con el Ministerio de Deportes, que preside el ingeniero Francisco Camacho, debe llevar el ajedrez a los clubes barriales.

*

Enviar maestro del juego a enseñar a las personas de esos sectores, luego dejarle la utilería para que se sigan jugando.

*

Incluso, ahora que es tan difícil enviar los niños y jóvenes a las canchas y estadios, que se incluya en el programa escolar esta disciplina mental.

*

Naturalmente, lo principal es tener monitores que puedan enseñar este deporte de caballos, reinas y reyes.

*

Con la ventaja de que pueden aprender a jugarlo personas de cualquier edad, ya que no exige esfuerzo físico.

*

Con el ajedrez en las escuelas y los clubes, podríamos tener estudiantes con mejores pensamiento y rendimiento escolar. ¿Se animan?

*

SQUEEZE PLAY: Un insecto xilófago se alimenta de madera…Cibao FC acaba de fichar a Edipo Rodríguez…Está considerado uno de los mejores jugadores dominicanos…Formado en España…El equipo naranja está buscando jugadores para hacer goles…Paolo Modolo llamó a Leo Sánchez contento y le dijo: “Ahora si me está gustando el Cibao FC”…Con Edipo el onceno naranja le puso “Electra”…No me equivoqué al escribir “Electra”, es un juego de palabra para que venga bien con Edipo…Increíble, yo tuve que llevar a Félix Fermín a Mao y darle un paseo por la ciudad…Como un guía yo explicándole que es y que había en cada sitio histórico…Por suerte, Tony Batista nos vio en el parque Franco Bidó y lo tengo como testigo…Donde no pude llevarlo por falta de tiempo fue a “los Cambrones”, donde nació Roberto Tineo…Héctor Neris, otro que no tenía trabajo, se unió a las Águilas Cibaeñas en el invierno y desde hoy es el cerrador de los Filis de Filadelfia…El jugador José Marmolejos va rapidito…Con solo 28 años, en cuatro en Lidom lleva cuatro equipos…Comenzó con los Tigres del Licey, pasó a las Águilas Cibaeñas y estas lo enviaron a las Estrellas Orientales…Ahora los verdes lo pasaron a los Leones del Escogido…!Cuidado si Manny Acta va para los Leones!…Marmolejos es un jugador con el sello Manny Acta…Fue Acta que lo llevó a las Águilas y después a las Estrellas…Ha jugado 100 partido en Lidom…Tiene 302 turnos con 65 hits y promedio de 215…Suma tres jonrones y tres triples con nueve dobles, 29 impulsadas, 24 anotadas, 26 bases por bolas y 67 ponches…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la plata es el único elemento químico de la tabla periódica de género femenino, los demás son masculinos: El helio, el oro, el azufre, el cloro, etc…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez