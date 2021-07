La parca asestó un duro golpe al béisbol dominicano, con la muerte de Pablo Peguero.

*-

Sobre este gran hombre del béisbol se pueden escribir decenas de páginas para recoger medio siglo ligado al béisbol.

*

De Pablo se puede hablar de sus años como jugador activo, luego de ser firmado por Ralph Ávila.

*

Se puede escribir sobre su ojo clínico para ver y firmar jugadores, que escalan lo más alto.

*

Podemos resaltar sus grandes cualidades para estar al frente de una academia de béisbol.

*

Si nos vamos por el lado del gerente general, también es capacidad probada para aglutinar hombres con diferentes formas de pensar.

*

Pablo fue un gran consejero de decenas de jovencitos que llegaron a sus manos en buscan del sueño de ser pelotero.

*

No exageramos cuando decimos que Pablo Peguero era un hombre de béisbol de los pies a la cabeza.

*

Se pueden mencionar lo que hizo por jugadores que están instalados en el Salón de la Fama de Cooperstown y otros que van en camino.

*

Pero nada de eso, supera su don de gente buena, de hombre decente y querido.

*

Todo lo anterior se puede resumir con lo siguiente: “Con Pablo Peguero, murió el Caballero del Béisbol”.

*

Por Tuto Tavárez