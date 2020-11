Por Tuto Tavárez

El sábado termina la vuelta regular del béisbol de las Grandes Ligas de Japón, donde juegan la Liga Central y el Pacífico.

*

El equipo de los Dragones de Chunichi tuvo en su roster a Zoilo Almonte y Moisés Sierra.

*

Pero luce improbable que los Dragones vuelvan a contratar a la pareja de dominicanos para la venidera campaña del 2021.

*

Zoilo ha sido uno de los principales jugadores dominicanos en Japón, pero las lesiones han minado su rendimiento.

*

Este año apenas pudo jugar en 62 juegos, donde agotó 214 turnos y conectó 63 hits, uno por juego y su promedio fue de 294.

*

El Cañón Amarillo, con las Águilas Cibaeñas, conectó nueve jonrones y la misma cantidad de dobles, impulsó 29 y anotó 32 veces, negoció 30 bases por bolas y apuró 42 ponches.

*

Zoilo tuvo una racha de juegos pegando de hits de 21 y se colocó a dos de la marca de Héctor Luna con 23 para un dominicano, pero ahí llegaron las lesiones.

*

Moisés Sierra fue enviado a ligas menores, a pesar de tener un buen entrenamiento y lo llamaron a mitad de temporada.

*

El Lembo, solo actuó en 25 juegos, consumiendo 80 turnos, pegando 18 cohetazos para promedio de 225, uno de sus batazos fue jonrón y dos fueron dobles, con siete impulsadas y nueve anotadas, obtuvo 10 transferencias y abanicó 24 veces.

*

SQUEEZE PLAY: El hueso de la risa se encuentran en el codo…Esta tarde del jueves en el estadio Cibao, será la rueda prensa virtual de las Águilas Cibaeñas…Los jugadores estarán en el terreno de juego y se podrá hacer preguntas, pero virtual…La vicepresidenta Raquel Peña lanzará la primera bola el domingo…Esto será previo al encuentro Gigantes y Águilas Cibaeñas a las 5:00 de la tarde…Apuesto que doña Raquel tira strike…Me diría Héctor García, “tiene que tirar strike, es de Villa González, igual que yo”…Me reí un mundo escuchando La Carpeta de Cepín ayer…Luis Ramón Polanco, mi compadre, atacando a Tony La Russa porque bebe…Jajaja…Y yo…Digo, y tú…Ya sé, es que Luis Ramón no quiere competencia…Se lo dije que Rodrigo Vigil venía…Ayer Ángel Ovalles anunció que llega hoy…La Bola de Cristal, aunque está Empañada pega algunas…Que por cierto me contaba, que el poeta español Ramón de Campoamor del siglo XIX escribió el aforismo en verso, “Y es que en el mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según en color, del cristal con que se mira”…Está incluido en su fábula “Las dos linternas”, que pertenece a su obra “Doloras y Humoradas”…Por hoy, out 27.