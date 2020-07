Por Tuto Tavárez

Aprovechando la cuarentena hemos realizados varios reportajes de atletas del ayer de diferentes disciplinas deportivas.

*

La semana pasada hicimos uno de Darío Hidalgo y José Caba me preguntó por Leopoldo Quintana (El Mono).

*

Cuando yo era niño veía a Leopoldo, porque es de Pueblo Nuevo y vivió en una de las callecitas marginales que dan al Mercado Central.

*

Pero tengo “añales” como dicen los viejos que no lo veo ni se de él, pero tampoco se encuentra nada en los archivos.

*

Estuve indagando y un amigo que se llama Rubén Rodríguez, que fue pelotero profesional, pero no el cátcher de Nagua, me dijo que hace como 15 años lo vio en el Bronx, New York.

*

Para complacer a José Caba (El Pegote) voy a contar lo que sé del Mono Quintana, quien fue un gran boxeador.

*

Es hermano de otro exboxeador que apodan Pikinao y también de Félix Quintana (Sanguillí), quien fue la mascota de Santiago 86.

*

Leopoldo entrenaba con Pedrito Cruz en el estadio Cibao, donde lo vi entrenando muchas veces, pero peleando solo lo vi en una ocasión.

*

Recuerdo que una tarde le llegó al maestro Pedrito Cruz una carta que le envió Darío Hidalgo desde Puerto Rico y le pidió a Leopoldo que se la leyera en voz alta.

*

Me impresionó porque sabía leer perfectamente, tenía un buen timbre de voz y entonaba, demostrando que tenía educación. Leía mejor que muchos locutores.

*

La única vez que lo vi pelear, los muchachos teníamos reglas para salir, fue con un boxeador de La Romana llamado Juan Jiménez.

*

Puedo asegurar que el ring quedó grande, que la pelea pudo ser en un cuadrilátero de un metro, eran dos estilistas.

*

Recuerdo que se plantearon en el centro del ensogados y de allí no se movieron, enviando golpes, que evadían con una gran facilidad de cabeza y dorso.

*

Aunque Leopoldo Quintana tenía los brazos largos, en la retrospectiva del tiempo, lo recuerdo pelean bien en corto y media distancia.

*

Hasta el sol de hoy no he vuelto a saber de este Leopoldo (El Mono) Quintana, quien tenía todos los atributos para triunfar en el deporte de fistiana.

*

SQUEEZE PLAY: Eco ninfa de la mitología griega se enamoró de Narciso…Debo agregar que Juan Jiménez que era un boxeador técnico de La Romana, fue exaltado al Salón de la Fama de esa ciudad en el 2011…Pero no aparece dato tampoco de Juan Jiménez…Ahora todo el que tiene un celular es un periodista, antes era difícil una foto…El periodista de Puerto Plata está feliz con que se suspendiera el béisbol de México…Eso hizo que el “Pantalón Blanco” retornara más rápido…Te la llevaste Héctor García?…Real Madrid ganó su título 34…Pero dice Paolo Modolo que la Juventus lleva 35…Y espera ganar el 36 este año…Me dijo Leo Sánchez, eso es Paolo para consolarse porque tiene rabia de que Lionel Messi ganó el Pichichi…Me dijo José Miguel Minier que Paolo estaba loco porque Karim Benzeman metiera 10 goles en el último juego y ganara el Pichichi…Lo de Paolo es contra Messi es porque supera a Cristiano Ronaldo…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que según el Evangelio de Mateo, Salomé danzó ante el Rey Herodes y pidió que Juan Bautista fuera decapitado…San Mateo no se refiere a ella nunca como Salomé, sino la hija de Herodías…Por hoy, out 27.