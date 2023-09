Vea como quedó el campeonato de pilotos de F1 tras el GP de Italia

Una vez más quedó demostrado el poderío de la escudería austríaca Red Bull, Max Verstappen lideró en el Autódromo Nacional de Monza, mientras que su coequipero el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez se afianzó en el segundo lugar.

MARCO BERTORELLOAFP

La diferencia entre ambos es ya de 145 puntos, en favor del neerlandés que se encamina a conseguir el título en la máxima categoría del automovilismo.

Our points-scorers in Monza 📊



Another big haul for Albon, and Bottas picks up a points too#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/qcMzWF2JkG — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

Una grata sorpresa durante el fin de semana, fue la pelea entre ambos pilotos de la escudería de Maranello: Ferrari, que lucharon palmo a palmo para tratar de llevarse el último puesto del podio en el circuito de Monza que hizo vibrar al público asistente.

Our points-scorers in Monza 📊



Another big haul for Albon, and Bottas picks up a points too#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/qcMzWF2JkG — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

Los ‘Tifosi’ se rindieron ante la actuación de los pilotos de Ferrari, sintiéndose arropados propiamente como en casa; y durante el podio obtenido por el español Carlos Sainz la afición estuvo a punto de ebullición.

Así quedan las posiciones por el campeonato de F1

Max Verstappen | Red Bull | 364 puntos Sergio Pérez | Red Bull | 219 puntos Fernando Alonso | Aston Martin | 170 puntos Lewis Hamilton | Mercedes Benz | 164 puntos Carlos Sainz | Ferrari | 117 puntos Charles Leclerc | Ferrari | 111 puntos George Russell | Mercedes Benz | 109 puntos

Edward Gonzaga

As.com