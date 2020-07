Por Tuto Tavárez

El Real Madrid es el campeón de la Liga Santander de España, con lo cual el Cibao FC consigue una “patica”.

Real Madrid con su Fundación Armid es lo más cerca que tiene el onceno naranja en el país.

No cabe duda que la pandemia derrotó al Barcelona que cuando regresó fue un equipo diferente.

Los equipos de la NBA deben mirarse en ese espejo de Barcelona, que estaba dominando antes del Covid-19 y después se desplomó.

Real Madrid ganar un campeonato y no poder celebrar en la Plaza Cibeles, como dirían Joaquín Sabina y Ana Belén: “A la sombre de un león”.

Por suerte, ayer domingo dieron goleada de 5-0 con doblete de Lionel Messi, quien por lo menos asegura el “Pichichi”.

Por eso, digo que cualquier equipo malo, con una buena arrancada puede ser campeón mundial en Grandes Ligas.

Señores, Alex Rodríguez está soñando comprar los Mets de Nueva York y ya piensa como un dueño de equipo.

Dice Alex que los jugadores de Grandes Ligas deben aceptar la oferta del tope salarial.

Ay, si estuviera activo como jugador, no deja que le rebajen ni un penny.

SQUEEZE PLAY: El cacahuete es una legumbre y no un fruto seco…El 22 es mi número favorito…Porque yo nací el 22 de marzo…Pues el sábado Momento Deportivo, el programa que realiza Héctor García y su equipo por CERTV-Canal 4), cumplió 22 años…Me cuentan que se comió muchos patos…Bueno, siendo 22 o como decía don Félix Acosta Núñez, los dos patitos…Papuyo ni virtual me invitó a comer pato….Ni fue como dice Fernando Villalona que los patos eran robados…Me enviaron una foto de Danny y Héctor Federico comprándolos en el mercado…A uno le da gripe dos y tres veces al año, pero ahora no…Ya no se puede ni estornudar, que es el huidero…El mundo está lleno de locos…Para este lunes se estaba convocando un juego de fútbol en Pamplona…Negativos contra Positivos eran los equipos…Es decir, infectados del Covid contra un equipo de no infectados…La suerte que la policía se enteró y actuó…Los sanos se iban a contagiar y los enfermos a morir por el esfuerzo…Dice Tony Durán que para los corredores de Fórmula Uno salir con Lewis Hamilton, el morenito tiene que salir de último…O decirle a los demás, “Sal primero”…También se dice, “te voy a dar una vuelta”…Mucha gente querida muriendo…Incluyendo el gran Víctor Víctor…El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez escribió un Tweet…”Víctor Víctor, bachatero dominicano y cubano,. Su muerte duele como propia en Cuba, donde se le ha admirado y querido siempre, con gratitud infinita por su obra y su amistad, acompañamos al pueblo dominicano en este triste momento”…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el nitrógeno es el gas se usa para hinchar los neumáticos de Fórmula Uno y de los aviones…Normalmente se utiliza una mezcla de comprimido con 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y un 1% de otros gases…Por hoy, out 27.