Tuto Tavárez

La internacionalización de la NBA, el baloncesto Nacional de los Estados Unidos, es algo que está a la vista.

*

Cada día son más los jugadores extranjeros que son reclutados, especialmente los gigantes de Europa y otros continentes.

*

Para los países pobres y pequeños, no es tan fácil ubicar un jugador en el más exigente baloncesto mundial.

*

Nicaragua, un país pobre y pequeño de Centroamérica, está a punto de colocar su primer jugador en la NBA.

*

Se trata de Norchad Omier, quien es elegible para en el Draft de 2024 y de seguro será seleccionado.

*

La llegada de Omier marcará un hito para la tierra de César Augusto Sandino y Rubén Darío.

*

Es un ala pivote de que juega para los Huracanes de la Universidad de Miami y tiene 22 años.

*

Norchad Omier cumplió su segunda temporada, donde promedió 17 puntos por juego y su porcentaje de rebotes fue de 10 por cada salida a la duela.

*

Con la Selección Nacional de Nicaragua, Omier tiene registro de 15.2 por partido, 11 rebotes, 1.3 bloequeos1, 4 robos, 1.1 asistencias y un 57.6 % en tiros de campo.

*

Omier nació el 28 de agosto del 2001, en la ciudad de Bluefields, Nicaragua y tiene una estatura de 2,01 metros y pesa 112 kilogramos.

*

Como Norchad Omier juega para los Huracanes de Miami en la NCAA, se espera que si le llega el turno sea escogido por los Miami Heats, que también es el deseo de Francisco Vicente para nosotros, Fay Vicent para los norteamericanos.

*

SQUEEZE PLAY: Pavipollo es la cría del pavo…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Por medio de Radhamés Báez, nos enteramos que murió José “La Cacata” Pérez…Fue un leyenda del softbol…Un referente como lanzador durante muchos años…Víctor Liz con 11 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias en 21 minutos con los Capitanes de Arecibo, que ganaron su partido…Cuando era jovencito escuchaba hablar de Control de Precios…¿Eso existe todavía?…Una pizza pequeña el viernes 510 pesos…La misma pizza el lunes 535…Usted dirá son 25 pesitos, pero cuando venden un millón de pizzas…Yunesky Maya hizo el equipo de los Piratas de Campeche en México, donde la pelota comienza este viernes…Los Guerreros dejaron libre a Jesús Reyes y quedó sin trabajos un dominicano llamado Gregori Vásquez…Comenzó el Torneo de Golf de Augusta…Adivinen cuáles dominicanos están allá…Leo Sánchez, Andrés Dilonex y Juan Andrés Dilonex…José Miguel Minier se quedó porque se está preparando para la carrera 10 y 3 K que organiza la Policía Nacional…Andrés Dilonex es un hombre amante de la naturaleza…Del torneo de La Montaña al verde de Augusta…Le dije a Leo que si ve a Fracatira por ahí le pague todo, que yo se lo doy cuando venga…Ayer, me escribió Juan Tavárez desde Nueva York, para decirme que en 1969 jugó con Curazao, Rafaela…Investigué con el inmortal Juan “Piño” Ortiz y me confirmó la presencia de Rafaela en el 1969…Incluso, que se hicieron amigo y mantenían comunicación…Rafaela murió hace un año y algo…Piñao no sabe precisar si era el padre o pariente de Ceddanne Rafaela…El equipo de Guabirá en el fútbol de Bolivia, perdió 3-2 de Independiente y dice que está eliminado…Nos sorprendió, porque apenas han jugado 8 partidos…Guabirá tiene 3 ganados, un empate y 4 perdidos…Uno de los 2 goles que anotaron fue de Erick Japa…Si están eliminados Japa le caería como anillo al dedo a Cibao FC…Este viernes Cibao FC recibe Atlético Vega Real…Por esa razón, yo que tengo que hacer el juego, no voy al almuerzo con el presidente Luis Abinader en Santo Domingo…Pero, en cualquier visita que haga el mandatario a Santiago, lo invito almorzar y pago yo, si me deja…Yo soy como un pitcher venezolano que había, “Urbano” Lugo…Si Pappy Pérez manejara a Elly De la Cruz, lo saca de la pelota y lo pone a correr en atletismo…Pappy soñaba con llevar a Oliver García a una pista…Entiende que si vuela como lo hace en el tabloncillo es medalla de oro…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, tapisca es la recolección del maíz…Por hoy, out 27.