Dos elecciones, dos urnas, dos candidatos, dos planchas, la misma fecha, el mismo deporte y el mismo escenario.

Esa es la agenda para el estadio Cibao este viernes, donde las Águilas Cibaeñas realizarán su Asamblea Eleccionaria.

Las elecciones de los aguiluchos comenzarán a las 11:00 de la mañana, pero debido al protocolo de salud será sin prensa ni público.

Quilvio Hernández quien es casi seguro que será reelecto, tiene un formidable equipo de hombres y mujeres y van a hacer fluir las informaciones, sin riesgo de contagio.

En el ala derecha del vetusto parque de pelota, por el bleacher, pero a las 2:00 de la tarde, habrá elecciones de la Asociación de Béisbol Olímpico de Santiago (ABOS).

Diógenes “Tite” Núñez estará buscando la reelección en los comicios, donde están convocadas 104 ligas.

Las aguas están mansas por los predios de las Águilas Cibaeñas y no se vislumbran nubarrones en el firmamento amarillo.

Las cosas no pintan iguales por los predios de la ABOS, donde aparentemente se harán elecciones sin el aval de la entidad principal.

La Federación Dominicana de Béisbol Olímpico (FEDOBE), que preside Juan Núñez Nepomuceno, no está de acuerdo con la convocatoria.

Es casi seguro, que las elecciones serán declaradas no valida por el organismo principal, se darán vueltas al globo y continuará el sorteo.

SQUEEZE PLAY: Un estribillo hoy viernes a lo Johnny Ventura: Disque nunca había cantado/En una fiesta Mejía/Le ofrecieron 800 y cantó hasta la Lotería…Llegó Luis Ramón Polanco de los países…Se acabó el distanciamiento…Abrazos por un tubo…Carlos Manuel Estrella tapando boca al Grand Thomás…Bailó salsa con Yiyo Sarante y El Pachá…Le salió el joyero que llevaba oculto…Lo que Pachá no logra no lo logra nadie…Yo, como el único de Pueblo Nuevo que no sabe bailar salsa, sentí envidia, no lo niego…Si lo dudan, vean la foto…Luis Polonia será coach de bateo de los Sultanes de Monterrey…Ahí dio muchos palos Popeye…Cuando hablo de Popeye me refiero a Mendy López, así lo bautizaron en Monterrey…También, Mendy el viejo, narró en esa ciudad mexicana…Ahí fue que Mendy aprendió a saludar ¿Cai manito?…Un hombre se robó un caballo porque está a pie…Cuando Arnulfo Gutiérrez lo leyó fue a ver si Carnaval de Retorno o El Poderoso estaban ahí…En la próxima competencia de Paso Fino hay que inscribir el caballo y el jinete…En el Preolímpico de béisbol en Florida desertaron dos jugadores cubanos…Uno Prieto y el otro Blanco…No me refiero a los colores sino a los apellidos…César Prieto y Lázaro Blanco…Para Prieto con 22 años las cosas pintan blancas…Para Blanco con 35 años pintan prietas…Prieto juega segunda base y ha demostrado ser un gran bateador en la pelota de Cuba…Blanco es un veterano que jugó en Nicaragua con una formidable actuación…No está seguro de poder conseguir contrato, pero decidió quedarse en Miami…Miguel Lloyd, Pinta Díaz y Jean Carlos López terminaron de jugar en Panamá el martes a las 10:00 de la noche…El miércoles a las 3:00 de la tarde estaban en La Vega para el juego del Cibao FC contra el Atlético Vega Real…Eso se llama actitud para ganar…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que en arte decimos que una figura humana está en serpentina cuando las extremidades van en una dirección y el torso en otra…Generando una posición retorcida en forma de la letra S…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez