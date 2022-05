Por Tuto Tavárez

Entre Guillermo García y Christopher Morel, el primero jugador retirado y el segundo comenzando, hay muchas coincidencias.

*

Memo, el extoletero de las Águilas Cibaeñas y cuyo segundo apellido es Morel, es tío de Christopher.

*

Cuando el sobrino era un niño y Memo el garrote amarillo de los aguiluchos, comenzó a llevarlo al estadio Cibao.

*

Los jugadores, al ver que Christopher siempre acompañaba a Memo, lo llamaban por el apelativo cariñosa de “Mi Niño”.

*

El 19 de julio de 1998 Guillermo García debutó en Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati.

*

Ese día, de su primer juego, Memo disparó un jonrón para ser el tercer dominicano que mandaba la pelota fuera del parque en su primer juego en MLB.

*

Desde entonces, han pasado 24 años, pero el arco de la historia se templó para volver a unir al tío con el sobrino.

*

El pasado martes Christopher Morel hizo su debut en las mayores con los Cubs de Chicago y al igual que Memo pegó cuadrangular presentando credenciales.

*

Christopher es el dominicano número 18 que que recorre todas las bases en su primer juego en Grandes Ligas.

*

El primero fue Roberto Peña, el segundo José Offerman y como dijimos el tercero fue Guillermo García.

*

El cuarto en formar parte del grupo es Rubén Mateo, el quinto Miguel Olivo, Wilkin Ramírez (7), Starlin Castro (8), Starling Marte (9), Oscar Taveras (10), Nomar Mazara (11), Teoscar Hernández (12), Willy Adames (13), Anderson Tejeda (14), Sergio Alcántara (15), Wander Franco (16), Joe Dunand (17) y Christopher Morel (18).

*

Naturalmente, hay que decir que Christopher y su hermano Rafael, también de los Cubs, son hijos del exbaloncestista Rafael Disla.

*

SQUEEZE PLAY: Los cuatro tigres asiáticos son, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur…Hace mucho que pasó el 27 de febrero?…Lamentamos el fallecimiento de Arelis Pérez, hermana de la exdiputada Fedelia Pérez…Arelis era fanática de La Plaza Valerio en el baloncesto y muy querida en La Joya y Baracoa…Sobre los trabajos que publicamos de Rafael “Jito” Tavárez, me dice Manuel Almonte…”Es sin lugar a dudas uno de los mejores lanzadores en la historia del béisbol amateur”…En algún momento Jito y Almonte jugaron juntos formando un gran “One-two”…Eduardo Núñez se le adelantó a Santa Claus…El hombre que enseñó a manejar a miles de personas, vino cargado desde Nueva York y anda como el hombre de la barba blanca de navidad, visitando los amigos…Eduardo no entra por la chimenea, pero dejan un sospecho bultito cuando se despide…A propósito de Santa Claus, Ney Zapata, el productor de La Pacochá Navideña, siempre ha propuesto que se celebre media navidad…Es decir, es junio que es el sexto mes del año…Ney espera un diputado que someta ese proyecto, media navidad…Parece que nos enviaron el arbolito por adelantado…!Prende, apaga, prende, apaga!…No entiendo las Grandes Ligas…Jugadores de posiciones como Albert Pujols y Hanser Alberto relevando y ponen en “waivers” a César Valdez…Ojalá no se dé, pero botar tiene cinco letras…Cuando Junior Matrillé vio El Potro lanzando exclamó, ¡Otro relevista para los Gigantes!…Llegaron las Mamis para participar en el torneo de softbol femenino del domingo…El Torneo de Jey Reyes viene durísimo, el domingo en play Los Cocos…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en Polonia está el castillo más grande del mundo, con 210,000 metros cuadrados…Por hoy out 27.