El aguilucho Isaías Tejeda está como una brasa, parodiando a Santana Martínez, en las dos primeras semanas de la pelota mexicana.

*

El inicialista de los laguneros ha visto acción en 14 juegos, con 51 turnos, 20 hits y promedio de 392, con 5 jonrones, 3 dobles, 12 impulsadas y 17 anotadas.

*

El jardinero Leandro Castro en 16 encuentros tiene de 58-23 para promedio de 397, con 5 para la calle, 2 dobles, 19 llevado al plato y lo ha pisado 9 veces.

*

Aneury Tavárez, de los Generales de Durango, quien juega con Félix Fermín aquí y allá, batea de 63-22 para 349, con 4 vuelacercas, 6 dobletes, 13 impulsadas y la misma cantidad de anotadas.

*

Olmo Rosario quien juega invierno y verano en México, tiene de 51-17 para 333, 2 son jonrones, uno triple y 6 de dos méritos con 11 remolcadas y 7 anotadas.

*

El antesalista Héctor Gómez con el uniforme de Veracruz tiene de 64-21 para 328, lleva 6 estacazos completos, 6 tubeyes, 12 impulsadas y 13 veces ha pisado el plato.

*

Wilín Rosario factura de 57-21 para 368, 2 son cuadrangulares y 4 de dos bases, 12 remolques y 11 llegada al hogar.

*

Rainel Rosario con Saltillo va de 67-19 para 284, 5 han caídos fuera del parque, un triple y dos dobles, con 13 impulsadas y 14 anotadas.

*

El que es de todos los equipos dominicanos, Junior Lake, con Tijuana de 61-20 para 328, uno es tetrabase, otro triple y 5 dobles, 9 producidas y 13 anotadas.

*

Jesús “Cacao” Valdez tiene de 59-17 para 288, un jonrón 6 dobles, 5 compañeros encaminados a la casa y 6 anotadas.

*

Moisés Sierra de 42-10 para 238, dos jonrones, 5 remolques y 7 anotadas. Xavier Batista de 66-19 para 288, un jonrón, 7 dobles, 12 impulsadas y 9 anotadas.

*

Carlos Paulino tiene de 55-13 para 236, uno es jonrón, 2 triples y 4 dobles con 7 producidas y 9 anotadas.

*

El Capitán, Juan Carlos Pérez tiene de 56-16 para 286, con 5 dobles, una impulsada y 6 anotadas. Dawel Lugo de 57-15 para 263, un jonrón, un doble, 11 impulsadas y 8 anotadas. En una próxima entrega hablaremos de cómo van los lanzadores.

*

SQUEEZE PLAY: “Bien está lo que bien acaba”, refrán…Perdimos 3-0 de Panamá el martes en el estadio Rod Carew…Que jueguen béisbol ahí mismo con nosotros…Por qué Edipo Rodríguez no es convocado para la Selección Nacional Absoluta?…Para ganar hay que anotar goles…Tenemos que jugar con lo mejor que tenemos…Australia no irá al repechaje para el preolímpico de béisbol…Uno menos…Quedan Venezuela y Holanda en nuestro camino…Italia no clasificó lo que abría la posibilidad de estar en Tokio a Robel García…El sábado habrá béisbol en el play del Arenazo dedicado a Cornelio Peña…Merecida dedicatoria a un hombre que ha pasado su vida como propulsor del béisbol…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la explosión del volcán Krakatoa es el estruendo más fuertes jamás registrado por el hombre fue provocado por la erupción de este volcán…La explosión fue tan brutal que pudo escucharse a unos 5000 kilómetros de distancia…El sonido de la explosión pudo alcanzar los 310 decibelios, que es suficiente para romper los tímpanos a pescadores que estaban a decenas de kilómetros y prácticamente borró la isla del mapa…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez