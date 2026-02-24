Tuto Tavarez

Pipe se ganó la reelección como manager de las Águilas Cibaeñas.

*

Fue un acto de justicia ratificar a Luis “Pipe” Urueta al frente de las Águilas para el torneo que comienza en octubre.

*

El trabajo de Pipe fue muy bueno al frente del equipo, paseando la serie regular, la cual ganó sin sustos, con un formidable 32-17, mereciendo el premio Manager del Año.

*

Luego vinieron los problemas con la salida de varios jugadores como fueron los Rodríguez (Emmanuel y Alberto).

*

A eso se agrega el caso de los cerradores importados, que no fueron todo el camino, más los problemas de lesiones en la receptoría (JC Escarra, Webster Rivas y Julio Rodríguez).

*

Son situaciones incontrolables para todos los equipos, que ven entrar y salir jugadores, tanto criollos como foráneos.

*

Esa decisión, permitirá a Pipe y la Gerencia General, comenzar a trabajar desde ya en la conformación del equipo.

*

René Francisco, Gian Guzmán y Operaciones de Béisbol, se quitan esa incertidumbre de encima.

*

Pueden comenzar a conversar desde ahora con los jugadores del equipo, así como los refuerzos que encaja en la novena amarilla.

*

Pipe cruzó la barrera de las 100 victorias en la pelota dominicana como dirigente, en total tiene 121-98.

*

Con anterioridad las Estrellas anunciaron a Héctor Borg como su manager, los Toros siguen con Víctor Estévez y los Tigres con Gilbert Gómez.

*

Uno supone que los Leones repetirán a Ramón Santiago (Albert Pujols) no repitió y los gigantes deben tomar esa decisión pronto.

*

SQUEEZE PLAY: Ayer no pudimos realizar la columna y por eso no salió. ¿Tengo que decir las razones?…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Dice el liceísta Máximo Laureano, que los Tigres no quedaron en el sótano: “Sexto lugar”, dice Mínimo, digo Máximo…José Miguel Minier y sus hijos Cindy y José Rafael correrán el domingo el Maratón de Tokio…Invitaron a Leo Sánchez, pero no quiso hacer el viaje…El argumento de Leo es que en Japón hay que comer con palitos y a él le gusta un cucharón para comer como en el Parrillón…Cuba solo perdió una pelea en la Copa Independencia de Boxeo y fue en femenino…Sería importante ver los caneleros en las Águilas Cibaeñas…Ellos son: RR y LL…Marcos Pichardo o Marcos Cambio está feliz por el éxito de su hijo en los conciertos de Juan Luis Guerra en el estadio Cibao…Marcos fue el encargado con su empresa Firelab, del espectáculo de luces, fuegos artificiales y drones, que se llevaron grandes elogios…El futbolista brasileño Vinicius se molestó porque le dijeron mono…Si Ricardo Rodríguez Rosa se fuera a molestar por eso, tuvieran que andar con el machete en la mano ¡Ay, Raffy Pichardo!…Entonces, si Vinicius viene a Santiago y uno lo invita a montarse en el monorriel hay problemas…Si él no hiciera caso, nadie le vuelve a decir mono, porque eso se hace para molestar…En el Congo tenemos a Danilo Campos, que es blanco jojoto y todos le decimos “Mono”…Lorenzo Jaquez le canta ¡Oiga mono el diablo quíteme la vista! Y Danilo hasta coro le hace…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada a Willie Colón: El único gesto es creer o no/Algunas veces hasta creer llorando/Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta/Respuesta que algunos de ustedes/Quizás le pueda dar…Por hoy, out 27.