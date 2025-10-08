Tuto Tavárez

Cuando el presidente Luis Abinader emitió el decreto nombrando a Kelvin Cruz ministro de deportes, muchos arquearon las cejas.

Pensaron que era un invento del presidente, porque quitaba a un alcalde eficiente y que había sido reelecto por el pueblo vegano.

Kelvin asumió el reto, no calentó la silla de ministro y comenzó a recorrer el país y reunirse con los diferentes sectores deportivos.

Tiene ojos para ver y ve, tiene oídos para escuchar y escucha, tiene boca para hablar y habla.

Kelvin Cruz tiene un sexto sentido para identificar las necesidades de los deportistas y las comunidades que necesitan deportes y recreación.

Ha sido una especie de “rodrigón”, para la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS).

Gracias a sus manos extendidas, la ACDS, con Américo Cabrera a la cabeza, ha podido cumplir con el programa de actividades de la entidad.

El ministro Kelvin Cruz, no titubeó cuando se le dijo de la necesidad de remozar la Casa club Domingo Saint-Hilaire, de la crónica deportiva.

No pone peros, para estar en las actividades de las ACDS, cualquier día de la semana, ya sean de día o de noche.

Kelvin Cruz fue el billete premiado que el presidente Luis Abinader le dio a los deportes y deportistas de nuestro país.

No solamente de grandes ciudades, sino también de los municipios, como el anuncio que hizo el lunes en la premiación de la ACDS.

Kelvin Cruz anunció la construcción de dos multiusos, uno en Puñal y otro en Canabacoa.

Los moradores de estas comunidades, al enterarse están de regocijo y ya el alcalde de Puñal Enrique Romero tiene identificado los terrenos para el techado y René Sosa gozando.

Este tipo de instalaciones, ayudan a las comunidades a desarrollar las actividades deportivas, culturales y sociales.

Américo Cabrera, presidente de la ACDS, llama a Kelvin Cruz “El Súper Ministro”, yo termino diciendo, que este gran hombre, orgullo de La Vega, de las raíces que tengo en Jimayaco y todo el país, merece el superlativo de “Ministrísimo”.

SQUEEZE PLAY: Decía Rubby Pérez en uno de sus bonitos merengues, de esa mujer lo mejor es no hablar. Frase que aplicamos al final vergonzoso del béisbol Amateur de Santiago…Ni por respeto a que estaba dedicado a la vicepresidente Raquel Peña, se pudieron poner de acuerdo…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Charlies Valerio estuvo en la premiación el lunes, apoyando a su hermano Elías Valerio, mejor softbolista de Santiago…Santiago Dolciné demostró porque es el “Dandy” de la crónica deportiva…El cronista Raffy Pichardo es especialista en deportes de velocidad, pero ahora se destapa que a él le gusta el fútbol y que su jugador favorito es el colombiano Sharif Merlano, de Jarabacoa FC…Judith Hernández trabajó duro en la premiación…Reapareció el Titular, Frank Rodríguez…Portafolio Extra está dando patrocinio…Oiga eso Olga ¿y Guillermo pidió permiso?…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, recordar que estaban en la premiación Ulises Rodríguez, Papito Cruz, Garibaldy Bautista, Tony Peña R., Juan Vila, Pappy Pérez, Chilote Llenas, Rubén Santana y Yissette Minaya…Por hoy, out 27.