Tuto Tavrez

El mayor éxtasis en fútbol lo produce el gol, porque esta anotación precede al triunfo, que es la meta de cada club.

*

Pero, se han preguntado alguna vez, ¿Por qué cuando un futbolista anota un gol y lo celebra quitándose la camisa recibe una tarjeta amarilla?

*

El hecho tiene como protagonista al uruguayo Diego Forlán y se remonta a algo más de dos décadas, al año 2002.

*

Forlán entró en cambio y al minuto 79, marcó un golazo desde fuera del área para poner arriba su equipo y ganar el partido.

*

Estaba tan feliz, que se quitó la camiseta en la celebración, quedando desnudo de la cintura hacia arriba.

*

Pero, en ese entonces no existía ninguna regla que prohibiera quitarse la camiseta para celebrar un gol.

*

Forlán no recibió tarjeta amarilla por su celebración, pero aquí comenzó el problema.

*

Su celebración duró mucho tiempo y lo hizo olvidarse de que el juego no había terminado.

*

Cuando se reanudó el partido Forlán todavía no se había puesto la camiseta y al ver el corre corre, corrió detrás del balón.

*

Solo que Forlán llevaba la camiseta en la mano izquierda, cuando le robó el balón a su rival y lo entregó a su portero suavemente.

*

A la FIFA no le gustó esa escena y desde entonces implementaron la regla de la tarjeta amarilla automática.

*

La FIFA mató varios pájaros de un tiro con esta medida, que prohíbe quitarse la camiseta después de un gol.

*

Evitan que debajo tengan otra camiseta donde se puedan leer, mensajes políticos, religiosos, racistas o publicitarios.

*

A pesar de la sanción, muchos futbolistas prefieren que le saquen la cartulina amarilla, para mostrar mensajes de solidaridad con un ser querido o un capítulo de la Biblia.

*

Diego Forlán ganó dos Botas de Oro, un Balón de Oro y fue el mejor futbolista del Mundial 2010. Actualmente es entrenador.

*

