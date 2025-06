Tuto Tavárez

(3 de 7)

Llegó el domingo de dar comienzo a la Liga Chilote Llenas, del Congo y aquello fue un matiné, donde hubo una gran asistencia.

Los jugadores y familiares estaban como gallinita en Zinc Caliente, iban a inaugurar y jugar en el estadio Cibao.

Recordamos que Domingo Saint-Hilaire reseñó la inauguración en el periódico y todos los buscaban.

A mitad del torneo hicimos una visita a San Cristóbal donde jugamos dos partidos, con el Colegio Loyola.

Finalmente, el equipo de Bernardo “Chino” Almonte se coronó campeón, de un torneo que todavía es recordado en Santiago.

El jardinero central del equipo Proyectos Urbanos del Congo, era Elido Santiago, un formidable fildeador.

Lamentablemente, hubo una tragedia y Elido murió en la flor de la juventud, lo que fue impactante en la comunidad.

En 1976, se decidió hacer un club en los alrededores del Mercado Central y rápidamente fue bautizado con el nombre de Elido Santiago.

No se podía jugar pelota porque en el Congo, no teníamos dónde y ahí vino otra idea atrevida.

La fábrica de Camisas Bazar, tenía un terrenito en la esquina de la J. Armando Bermúdez con calle España. (Ya habían eliminado un play que tenían, que daba al patio de la casa de Leoncio Blanco, el papá de Ramón Leonardo.

Lo analizamos y decidimos que allí podían jugar los niños, pero cómo conseguir el permiso.

Fuimos a la Bazar, nos recibió el señor Tomás Cruz, a quien siempre estaremos agradecido por su gentileza.

Don Tomás nos escuchó y aceptó prestarnos el terreno para que jugáramos y ahí se celebró el primer torneo de la Liga Elido Santiago.

Iban niños de todos los barrios aledaños a jugar y recordamos a los hermanos José y Luis Polonia, Nelson Ortiz, Luis Disla, Tungo Almonte, Otilio Lantigua y un montón más.

El doctor Manuel Disla Suárez nos dio los trofeos y realizamos una bonita premiación, pero hubo movimientos en la Bazar y tuvimos que abandonar. (Qué siguió, en la próxima).

SQUUEZE PLAY: Atenea es la diosa a la que fue consagrado el Partenón de Atenas… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Antonio a Mir y Vitelio a Mil…¿Qué se ocultará detrás de ese plan?…Si después del 1 va el 2, si es que van a sustituir a Vitelio Mejía debe ser por Chilote Llenas…Y Chilote apoya a Vitelio…En la pelota amateur había un carismático jugador, no recuerdo el nombre, pero le dicen el “Mojo”…Por dónde andará el “Mojo”, simpático personaje…No sabemos si todavía juega…Haime Thomás debiera invitar a Donald Trump para que haga el drive de salid en el Golf Gran Thomás…Haime pondría a Leo Sánchez. José Miguel Minier, José Clase, Andrés Dilonex, Paolo Modolo y el ingeniero Manuel Estrella como edecanes…Golfistas guiando al golfista…Animaste Haime, si dice si ganamos, si dice no, empatamos…Y no es difícil porque Trump vive metido en X…Lamentamos el fallecimiento de la madre del querido hermano y exboxeador Próspero Rodríguez…Estamos contigo “Pro”…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, San Lino fue el sucesor de Pedro, por tanto segundo papa…Por hoy, out 27.