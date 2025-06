Tuto Tavárez

Aunque en los dos primeros partidos de la Copa Oro no ha podido anotar, Dorny Romero es el líder histórico de los goleadores en la Selección Nacional.

Dorny, quien en 2018 fue campeón con el Cibao FC, tiene 25 goles anotados con la Selección Nacional.

El segundo Jonathan Faña y el tercero Domingo Peralta, también jugaron para el Cibao FC en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

Ambos retirados, Faña se fue con una gran carrera en la que anotó 23 goles con la camiseta tricolor, mientras que Peralta hizo 12.

La distancia de Romero es considerable, quien a su 27 años tiene espacio para ampliarla.

El cuarto es Erick Ozuna quien tiene 9, mientras que Darly Batista, Heinz Morschel y Kerbi Rodríguez tienen 8 cada uno, defendiendo el país.

Hay dos jugadores que tienen 7 goles, Inoel Navarro y Ronald Vásquez, la (Chivita), en tanto que Omar Zapata y Jean Carlos López, del Cibao FC y Capitán de la Selección que está en Copa Oro, tienen 6 goles cada uno.

Edarlyn Reyes, el popular Tamarindo, también pasó por Cibao FC, antes de probar suerte allende los mares, lleva 5 goles.

Dinardo “Lalo” Rodríguez, primero que anotó un gol con la camiseta del país, se retiró con 4.

Esa misma cantidad tienen, Nowend Lorenzo, Kelvin Severino y otro que fue del onceno naranja, César “Danco” García.

Cuatro futbolistas tienen 3 con Sedofútbol, Oscar Mejía, Luis Espinal, quien es el goleador histórico de la LDF, Rafa Núñez y Rony Beard.

Mariano Díaz, quien jugó para Real Madrid, tiene 2 con el uniforme de RD, igual que Manuel Reynoso, Juan Contreras y Riki Alba.

Los tres goles de República Dominicana en la Copa Oro son de, Peter González, Edison Azcona y Joao Urbáez.

Muchos recordarán el gol de Ángel Montes de Oca en los Juegos Olímpicos de París, pero no califica en la selección absoluta, porque el fútbol olímpico es sub-23.

Dorny Alexander Romero Chalas, nació el 24 de enero de 1998 en El Seibo y sobre cómo llegó al Cibao FC, hay una interesante historia y podríamos contar en otra oportunidad.

