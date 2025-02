Pica y se Extiende 

Tuto Tavárez

Por más que la quieran doblar, la historia es derecha, y aunque dicen que no se repite, cada cierto tiempo suceden hechos parecidos.

✵

En el cuatrienio 1978-1982, dirigió el Ayuntamiento de Santiago, hoy Alcaldía, el licenciado Víctor Méndez.

✵

En esa oportunidad, el síndico Víctor Méndez puso al frente de los deportes municipales al periodista y cronista deportivo Pappy Pérez.

✵

Casi medio siglo después, llega a la Alcaldía de Santiago el licenciado Ulises Rodríguez y templa el arco de la historia para repetir a Pappy Pérez en el cargo.

✵

Con menos fuerzas, pero con más experiencia y disposición de trabajar 24/7, Pérez ha dado un entusiasmo extraordinario al Departamento de Deportes.

✵

El deporte ha sido una de las tantas caras positivas que ha tenido la gestión de Ulises Rodríguez en menos de un año.

✵

Pero el motivo de este comentario viene por un hecho reciente, cuando el alcalde dio el primer picazo, palazo o lo que sea, para dejar iniciados los trabajos del techado de La Yagüita de Pastor.

✵

Pappy Pérez estaba allí, en bajo perfil, como debe hacer un buen funcionario cuando está su jefe inmediato, para no hacerle sombra ni competir con él.

✵

Sin embargo, uno de los comunicadores sacó a Pappy Pérez de aquel anonimato que disfrutaba.

✵

El hombre recordó en sus palabras que la cancha donde estaban, y donde Ulises construye el techado, la hizo Pappy Pérez cuando era encargado de deportes en la gestión de Víctor Méndez.

✵

Pappy escuchó el elogio con humildad y sin estridencias. Solo quería que Ulises fuera el único protagonista de aquel encuentro.

✵

Por eso es que hay que dejar huellas a nuestros pasos, porque cuando menos lo esperas, aparece alguien que reconoce que está pisando un camino que tú trillaste.

✵

Sugerimos al alcalde Ulises Rodríguez que, cuando vaya a inaugurar el techado de La Yagüita de Pastor, invite a Víctor Méndez para que lo acompañe.

✵

SQUEEZE PLAY: Ulises, Odiseo para los romanos, fue uno de los héroes legendarios de la mitología griega. Aparece como personaje destacado en la Ilíada y es protagonista de la Odisea de Homero… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?… Si me van a morder, advierto que tengo el pellejo duro por los años, desabrido, y mi sangre hasta puede envenenar… Nuestras condolencias para el amigo Mario Abreu por el fallecimiento de su madre, doña Juana Consuelo Henríquez… Que descanse en paz… La Plaza Valerio puso un ejemplo de patriotismo… Sus jugadores y personal desfilaron portando una bandera dominicana cada uno… Estoy deseoso de leer el libro Pioneros y Proezas de Dominicanos en Grandes Ligas, escrito por Kevin Cabral y Rolando Guante… Pero no quiero que me lo regalen, quiero comprarlo… Si los amigos no lo compramos, ¿quién lo va a hacer?… Cibao FC tiene 2-0 en la Copa LDF… Pero el sábado habrá un clásico en el estadio de la PUCMM, cuando se midan Cibao FC y Pantoja… Rivaldo Correa, quien compartió el liderato de goles con Luis Espinal en la LDF 2024, ya tiene dos goles en dos juegos… En la historia de la Copa quedará para siempre que el jovencito Javier Roces, del Cibao FC, anotó el primer gol… Anunciaron los ganadores de los Premios Caonabo de Oro 2025… Y los ganadores son: Emilia Pereyra como escritora y Carlos Manuel Estrella como periodista… Me contaba Mi Bola de Cristal Empañada que Caonabo o Kaonabo fue un cacique arawak-taíno de la isla La Española, en la región Cibao, a la llegada de Cristóbal Colón. Era cónyuge de Anacaona… Por hoy, out 27.