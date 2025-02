Tuto Tavárez

Será la última vez que nos vamos a referir al caso del reemplazo de Mendy López, en la cadena de radio de las Águilas Cibaeñas.

*

Y tocaremos el tema en esta entrega, porque una personal, bien informada nos ofreció los datos y no vamos hacerle un desplante.

*

Desde antes de Mendy morir, ya había sido informado que estaban preparando un sustituto, por los problemas de salud, que lo afectaban.

*

Se le explicó y Mendy entendió, incluso, cuando le dijeron de quien se trataba, dijo estar de acuerdo.

*

Esa persona, que va a relevar a Mendy López, es el colega, Santiago “Cachorro” Dolciné

*

“Genial” fue la reacción del “Único” cuando le dijeron que estaban preparando a Dolciné para ocupar su micrófono.

*

Es parte del proceso de renovación, que tiene el actual Consejo Directivo de las Águilas Cibaeñas, con el staff de transmisiones.

*

Eso además incluyó, contrataciones como la de Tenchy Rodríguez, John Sang y Josías Gómez.

*

Incluso, se apresuró el bautizo de la Cabina de Transmisión con el nombre de Mendy López, porque eso venía.

*

Lo ideal, era que Mendy presentara en la próxima temporada al mismo Dolciné, pero el destino no lo quiso así.

*

El Dandy, así decimos a Dolciné, vive en Estados Unidos, pero eso no es obstáculo, estuvo aquí en el invierno pasado.

*

Además, el Cachorro viene todos los años a narrar en el Baloncesto Superior de Santiago.

*

Desearle suerte al Dandy, la calidad está ahí, era cuestión de que llegara la oportunidad. Caso cerrado.

*

SQUEEZE PLAY: “Mejoraré la letra para que me entiendan”, fragmento de la salsa: Un alto en el camino, del Grupo Niche…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El Canario sigue cambiando de jaula…Thiago Messi, el hijo de Lionel Messi anotó 11 goles en un juego…Pobre narrador: Goool, goool, goool, goool, goool, goool, goool, goool, goool, goool…goool…Juan Bonilla viajará próximamente Arabia Saudita…El Bony va a ver jugando a su pelotero favorito, Rusney Castillo…Si se aparece un camión del ayuntamiento y carga con todo lo que hay en el estadio Quisqueya, Juan Marichal, no lo pueden meter preso…Es recogiendo la basura que está…!Señores, que atleta es Alex Rodríguez!…ARod encestó un canasto de más de media cancha…Lo hizo con una facilidad increíble y por una buena causa…Con el disparo a lo Curry de ARod, un estudiante se ganó 10 mil dólares para su preparación…No Curry, pero si el Cury, le demostró Américo Cabrera que el ping pong en Santiago comenzó en Pueblo Nuevo y no en los Pepines…El Cury, que fue gran pingponista y Américo se disputaban el nacimiento del tenis de mesa…El Cury alegó que fue el padre Arnaldo Bazán que lo llevó a la iglesia Santo Cura de Ars por primera vez…Américo no pudo rebatir eso y Juan Vila no estaba para ayudarle…Vuelta de Ciclismo Independencia Nacional 47 años…Copa Independencia de Boxeo 44 años…Los dos eventos internacionales más longevos que se celebran en el país…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, los tripulantes de la Estación Espacial Internacional (EEI) y un par de turistas japoneses, jugaron un partido de bádminton a 4,000 metros de altura sobre la Tierra…Por hoy, out 27.