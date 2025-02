Tuto Tavárez

Este viernes será echado a rodar el balón, para lo que será la primera Copa LDF 2025, con la presencia de 12 clubes de fútbol.

*

El primer encuentro será a las 6:00 de la tarde en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, cuando Cibao FC reciba al Santa Fe Fútbol Club Academia.

*

Cibao FC no necesita presentación, es pentacampeón de la LDF y Santa Fe es una de las academias de mayor organización y éxito en Santo Domingo.

*

Esta Copa que organiza la Liga Dominicana de Fútbol, que preside Milton Ray Guevara, viene a posicionar el balompié, como la única disciplina deportiva, que juega el año entero.

*

El evento tiene una serie regular donde cada club jugará 11 partidos, cuatro avanzan a la semifinal y dos a la final.

*

Con el incentivo, que el equipo campeón se gana un cupo para una competencia internacional de Concacaf.

*

Y, ¿Por qué decimos que se juega el año completo? Porque terminada la Copa y el 8 de agosto comienza el campeonato de la LDF, en su undécima versión.

*

Es decir, que el torneo de la LDF 2025, se terminará el próximo año 2026, cuando tengamos un nuevo campeón o la repetición del Cibao FC.

*

En la Copa LDF, que arranca este viernes a las 6:00, estarán 9 de los clubes tradicionales del fútbol profesional y 3 de la Liga de Expansión.

*

Los tres nuevos son, Salcedo FC, con un gran historial en esta disciplina, C.B.A. de Santo Domingo y Santa Fe Academia.

*

Además del Cibao FC están Moca FC, Atlético Vega Real, Atlántico FC, Jarabacoa, Pantoja, Delfines del Este, San Cristóbal y la Universidad O&M.

*

Así es, que esta noche, la “Bestia Naranja”, del ingeniero Manuel Estrella y la “Marea Azul”, de Santa Fe, estarán “face to face”.

*

SQUEEZE PLAY; Bindi, puntito rojo que se ponen en la frente las mujeres de la India…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Ya llegaron los boxeadores de Estados Unidos, para la Copa Independencia de Boxeo, que arranca el lunes en el anfiteatro de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)…Este viernes arriba la delegación de Australia…Recuerdan al destacado boxeador dominicano Delvin Rodríguez?…Después que dejó el boxeo fue comentarista de ESPN…Pues, este expúgil santiaguero, estará en la transmisión de la Copa de Boxeo, dedicada a la vicepresidenta Raquel Peña…Completan la cadena de transmisión, Domingo Hernández, Juan Saint-Hilaire, Paulino Pérez y Richie Hernández…Juan Soto le regaló una jeepeta a Brett Baty por cederle el número 22…Cuando Luis Polonia vio eso exclamó: ¡Cambien a Soto para las Águilas para cederle los 2 patitos!…Me dice Gustavo Rodríguez que la acogida de Kevin Cabral es extraordinaria…Se llenó de grandes personalidades el lugar donde Kevin y Rolando Guante pusieron a circular el libro: Pioneros y Proezas de Dominicanos en Grandes Ligas…Kevin cañoneó y Rolando con el guante, la atrapó…Baty bateó y Guante atrapó…Después de medio siglo de la proclama de Eduardo López (El Fuerte), Tony Peña R, , logró su propósito…Se montará en el país Mr. Universo…Será 13 y 14 de septiembre…Si ponen una categoría para ancianos, es un robo por Pawel Pimentel…Con 22 de brazos no creo que me dejen participar…El beso más caro fue de Luis Rubiales a Jenni Hermoso…Me recordó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que en una ocasión, el profesor Juan Bosch visitó la redacción de La Información…Adriano Miguel Tejada nos presentó uno por uno al profesor…Cuando le presentaron Amalia Almonte de Germoso, el profesor Bosch dio una cátedra…Le explicó Amalia, que el apellido original es Hermoso y no Germoso…Que con la forma de hablar la gente convirtió Hermoso en Germoso…Ahora vemos a la futbolista Jenni Hermoso en este lío del beso con Rubiales…Por hoy, out 27